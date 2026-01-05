Maduro llegó este lunes a un tribunal de Nueva York para su primera comparecencia ante un juez tras su captura en Caracas en una poderosa operación militar de Estados Unidos, que afirma estar "a cargo" del país.

Maduro, de 63 años, fue trasladado junto a su esposa bajo fuerte custodia armada en helicóptero y vehículo blindado desde la cárcel hasta un tribunal en Nueva York, según imágenes retransmitidas por la televisión estadounidense. Será presentado ante un juez al mediodía hora local (17H00 GMT).

Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron objeto el sábado de una nueva acusación por "narcoterrorismo" e importación de cocaína a Estados Unidos. Pocas horas después del anuncio de la operación por parte del presidente Donald Trump, la Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, afirmó que la pareja había sido imputada por estos hechos ante un tribunal federal de Nueva York.

Si bien los cargos contra Nicolás Maduro y otros altos responsables venezolanos en este proceso eran conocidos desde 2020, el nombre de su esposa no había aparecido hasta ahora.

En la nueva acta de inculpación en su contra se encuentran también su hijo "Nicolasito", el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres clave del régimen, y un capo narco prófugo. La acusación ampliada apunta entonces a un total de seis personas.

Acusados de aliarse con las FARC

Se les acusa, entre otras cosas, de haberse aliado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como con carteles criminales para "hacer llegar toneladas de cocaína a Estados Unidos".

"Enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense, en territorio estadounidense, ante tribunales estadounidenses", aseguró la Fiscal General.

En agosto, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado habían anunciado que duplicaban a 50 millones de dólares la recompensa por la detención de Nicolás Maduro y su ministro del Interior.

En las calles de Caracas, los opositores guardan silencio por miedo a represalias y las protestas a favor de Maduro han sido pequeñas.

Unos 2.000 seguidores de Maduro marcharon el domingo para exigir su liberación, acompañados por un grupo de paramilitares y motociclistas. "Free our president", "El imperio los secuestró", "Venezuela no es colonia de nadie", se leía en pancartas.

