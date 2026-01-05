De nuestra enviada especial a Cúcuta, Colombia, Melissa Barra.

Amanece en Cúcuta con tranquilidad la habitual, aunque aún anoche se oían algunos fuegos pirotécnicos en el centro, donde la comunidad venezolana ha prolongado el fin de semana de los festejos de Año Nuevo con las noticias que llegaron de Venezuela. Hablamos con un coordinador humanitario venezolano y nos explicó que rápidamente la emoción dejó paso a cierto escepticismo, en especial tras asumir como mandataria interina Delcy Rodríguez y el mantenimiento de la cúpula en el poder venezolano.

Ese escepticismo se refleja en la frontera, porque muchos venezolanos aquí han preferido no realizar el cruce por los puentes internacionales que dan a Venezuela por temor a un cierre definitivo del país. Los que sí están ingresando son los venezolanos que han intentado volver a su país de residencia, incluso desde Estados Unidos, debido al bloqueo del espacio aéreo.

Tanto venezolanos como colombianos nos han expresado, eso sí, preocupación por los efectos económicos que cualquier cambio de situación podría tener y que pueda perturbar este centro de comercio entre Colombia y Venezuela y donde numerosos sectores laborales son venezolanos.

Desde el sábado, el Gobierno colombiano desplegó un dispositivo militar en la frontera. Esta frontera se extiende hasta 2.200 kilómetros. Se instaló aquí en Cúcuta un puesto de mando unificado, es decir, que parte del Ejecutivo está coordinando desde aquí la respuesta colombiana en materia militar, diplomática, humanitaria y migratoria en ambos lados de la frontera, que es muy porosa.

Hay fuerte presencia de grupos armados, principalmente del ELN, disidencias de las FARC y grupos de crimen organizado. El ejército está en primer grado de alistamiento. Asegura que, según datos de inteligencia, cabecillas con base del lado venezolano de la frontera podrían realizar movimientos para regresar a Colombia, incrementando actos de violencia, por ejemplo, en el Catatumbo, esta región a unos kilómetros de aquí donde operan logísticamente estos grupos armados.

