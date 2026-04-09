Por Aurore Lartigue

Insensible al anuncio de la tregua, el contador sigue corriendo: los dólares se acumulan a un ritmo de más de 11.000 por segundo. Lanzada por organizaciones opuestas al conflicto en el sitio web Iran War Cost Tracker, la herramienta sigue basándose en estimaciones del Pentágono establecidas en los primeros días de la guerra: 11.300 millones de dólares para los primeros seis días, y luego alrededor de 1.000 millones adicionales por cada día más.

Pero con el alto el fuego de 15 días anunciado el martes 7 de abril, este recuento pierde relevancia. Si bien la factura, ya colosal, sigue aumentando para los contribuyentes estadounidenses, la suspensión de las operaciones militares contra Irán debería frenar, al menos temporalmente, el aumento descontrolado. “Gran parte de los gastos se detendrá con el alto el fuego, ya que la partida más importante es la munición, y ya no la utilizaremos”, explica Mark Cancian, asesor del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

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Otra fuente importante de gastos: las pérdidas y los daños sufridos por el ejército estadounidense —aviones derribados, equipos destruidos, bases dañadas— que también cesan con el fin de los combates.

Aproximadamente 500 millones de dólares al día

Con la operación “Furia épica”, lanzada el 28 de febrero, Estados Unidos se ha embarcado en un conflicto particularmente costoso contra Irán, cuyo precio rondaba hasta ahora los 500 millones de dólares al día, según el CSIS. Mark Cancian estima el costo total de la guerra en esta etapa en unos “28.000 millones de dólares”, incluyendo operaciones, municiones, pérdidas materiales y el despliegue inicial sobre el terreno.

Una cifra muy inferior al contador en línea que, en el momento del alto el fuego, marcaba 44.000 millones de dólares. Una diferencia que puede explicarse por el hecho de que el costo diario de la guerra ha disminuido a medida que esta ha avanzado.

Según las estimaciones del Penn Wharton Budget Model, los primeros seis días concentraron la mayor parte de los gastos, con un costo promedio de más de 2.000 millones de dólares al día, debido al uso masivo de municiones de alta precisión, particularmente costosas. Misiles Tomahawk a casi 3,5 millones de dólares cada uno, interceptores antimisiles SM-3 y SM-6 de hasta 4 a 5 millones de dólares cada uno o bombas guiadas AGM-154. Fueron equipos utilizados “por cientos” al inicio del conflicto, según este programa de investigación económica de la Universidad de Pensilvania. Posteriormente, el ejército estadounidense optó por municiones más económicas, en particular los kits JDAM, y los lanzamientos de misiles balísticos iraníes se redujeron drásticamente, lo que disminuyó considerablemente los gastos estadounidenses en defensa antimisiles.

En su cálculo, el CSIS incluye los equipos dañados o destruidos. Entre los gastos más importantes figuran probablemente las reparaciones del portaaviones USS Gerald R. Ford, señalaba el Financial Times.

También se ha visto aquella foto de un E-3 Sentry, un avión de vigilancia a menudo llamado Awacs, destruido el 27 de marzo por un ataque iraní en una base aérea de Arabia Saudita. Valor: 700 millones de dólares.

Los daños en las bases estadounidenses del Golfo y su equipamiento representan otra partida importante. Cabe mencionar dos radares dañados en Jordania y Catar, así como sistemas de comunicación e infraestructuras. Se trata de cifras “que se están ajustando, ya que ahora contamos con imágenes aéreas que nos permiten conocer mejor el alcance de los daños”, precisa Mark Cancian.

En los últimos días, se sumó también la espectacular operación para rescatar a un piloto estadounidense cuyo F-15E fue derribado por las fuerzas iraníes, que movilizó a más de 150 aeronaves. Un rescate cuyo costo se desconoce.

Además de este F-15E, se han perdido varios aviones desde el inicio del conflicto, entre ellos “un A-10, dos C-130 y varios helicópteros”, por un valor total cercano a los “500 millones de dólares”, según Mark Cancian.

Costos invisibles que se acumulan

Con el alto el fuego, el costo diario del conflicto debería reducirse ahora a “unos 100 millones de dólares al día”, estima el experto, lo que corresponde al mantenimiento de las fuerzas en la región. Una presencia militar que, en parte, ya estaba presupuestada, pero que se ha encarecido por la intensidad de las operaciones y su prolongación en el extranjero.

Pero estas estimaciones solo cubren una parte de la factura. “Solo estamos analizando el presupuesto del Pentágono”, subraya Mark Cancian. En otras palabras: no se tienen en cuenta ni los gastos de otras agencias federales, como Seguridad Nacional, ni los efectos económicos indirectos, como el aumento de los precios del combustible.

Sobre todo, los costos a largo plazo están ausentes de estos cálculos. Sin embargo, incluso una vez que la guerra haya terminado definitivamente, los gastos continuarán: atención a los veteranos, pensiones por discapacidad —más de 370 soldados estadounidenses habían resultado heridos a principios de abril— o incluso los intereses de la deuda contraída para financiar el conflicto.

A esto se suma la reposición de las reservas de armas. El 4 de abril, el presidente estadounidense Donald Trump solicitó un aumento de más del 40 % en el presupuesto de defensa para 2027, con el objetivo de modernizar el ejército y reponer las municiones.

En los conflictos de Irak y Afganistán, y más ampliamente en las guerras libradas por Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001, la factura ha superado los 8 billones de dólares una vez incorporados los costos a largo plazo, según el proyecto Costs of War Project de la Universidad de Brown.

Para satisfacer las necesidades, la Casa Blanca está preparando una solicitud de ampliación presupuestaria al Congreso. Inicialmente de 200.000 millones de euros, finalmente debería ser menor. Pero esta partida no corresponde únicamente al costo de la guerra en curso: también incluye la reposición de las reservas de municiones y el aumento de la capacidad de producción, destinados a prepararse para posibles conflictos futuros.

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