Con Sophie Guignon, corresponsal de RFI en Beirut

La ofensiva llevada a cabo por el ejército israelí sembró la desolación en el Líbano el miércoles 8 de abril. Beirut, la capital, sufrió enormemente. Las sirenas de las ambulancias resonaron por toda la ciudad durante todo el día, mientras los equipos de rescate intentaban evacuar a los numerosos heridos.

A las puertas del Hospital Americano de Beirut, los servicios de emergencia se activaron para atender a las víctimas, bajo la mirada de familias preocupadas en busca de sus seres queridos.

"Mi sobrina y su bebé han muerto"

Nabila, que tiene a varios miembros de cuya familia afectados por el ataque, cuenta: "Mi hermana está herida, sus hijos también están heridos. Estamos esperando noticias de ellos. Pero mi sobrina y su bebé han muerto". Según las autoridades libanesas, estos ataques, los más violentos desde el inicio de la guerra, que estalló el 28 de febrero, se llevaron a cabo en zonas muy densamente pobladas, sin previo aviso.

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"Bombardearon sin previo aviso. Miren lo que hace Israel: se muestran fuertes contra los civiles. Prefieren bombardear a los civiles antes que luchar en el terreno. Es necesario que todos los países del mundo vean lo que hace Israel", añade Nabila.

La ONU denuncia matanzas de una magnitud "espantosa", mientras que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se declara "indignado" por el número de muertos y la destrucción. Los equipos de rescate continúan sus búsquedas para intentar salvar a las víctimas que aún se encuentran sepultadas bajo los escombros. Ante la afluencia de heridos, los hospitales de Beirut lanzan llamamientos para donaciones de sangre.

En respuesta, el movimiento islamista Hezbolá dijo que lanzó cohetes hacia Israel tras acusarlo de violar la tregua, alcanzada la noche del martes.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, adelantaron que "cumplirían con su deber y darían una respuesta" si Israel no cesaba sus ataques allí, mientras que Hezbolá afirmó que tenía "derecho" a responder.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su país seguía preparado para enfrentarse a Irán si fuera necesario, ya que aún tenía "objetivos por completar".

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