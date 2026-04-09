Con Julien Chavanne, enviado especial de RFI a Budapest

En una cafetería-librería del centro de Budapest, la periodista Zsuzsanna Wirth repasa una de sus investigaciones. Miembro del sitio de investigación Direkt36, ella está detrás de un gran escándalo de la campaña electoral de estas elecciones legislativas en Hungría, relacionado con un supuesto espionaje al partido de Péter Magyar orquestado por el gobierno. «Pensábamos que nuestra historia duraría solo unos días. Pero, según sabemos, este asunto sigue resonando», explica.

Su investigación ha sido vista y leída millones de veces, pero también ha sido instrumentalizada por ciertos medios de comunicación. Este es el caso de Mandiner, un medio conservador cercano a Viktor Orbán. Matyas Kohan, responsable de asuntos internacionales en este medio, pone en duda el calendario de las revelaciones: «El problema es que estas revelaciones están claramente programadas. Se producen apenas una semana antes de las elecciones. Esto podría formar parte de una operación orquestada por la oposición».

En YouTube y en el sitio web de Mandiner, se difunden ampliamente las posiciones de Viktor Orbán, especialmente sobre la Unión Europea. «Como se opone a ciertas políticas, los europeos están dispuestos a lanzar una campaña de difamación contra él para provocar un cambio de régimen o de gobierno en Hungría que sirva a sus intereses y reintegre al país a la corriente dominante europea», insiste Matyas Kohan.

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En una Hungría muy polarizada, cada uno se informa en esferas mediáticas distintas. Por su parte, Zsuzsanna Wirth afirma querer continuar sin descanso su trabajo de investigación.

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