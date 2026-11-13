Con AFP

Rosalía, que abrió la gala con un popurrí de sus éxitos "La perla", "Dios es un stalker" y "La rumba del perdón", llegó a la ceremonia como una de las favoritas con siete nominaciones.

Lluvia de gramófonos para Rosalía

Y mientras "La perla", que canta junto al trío Yahritza y Su Esencia, se coronó como la Canción del Año, su albúm LUX (Complete Works) fue reconocido por la Academia Latina de la Grabación como el Álbum del Año, el galardón más importante de la noche.

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"Es un honor estar aquí recibiendo esto", dijo Rosalía al recibir el codiciado gramófono. "Para todas las personas que me dijeron que no valía, o que mi música era demasiado rara, gracias a no haberlos escuchado un carajo ahora estoy ganando estos premios", celebró.

La composición le dio además el Grammy a Mejor Canción Pop, mientras que su producción le rindió el premio a la Mejor Ingeniería de Grabación y al Mejor Álbum Alternativo. Conquistó además el gramófono a Mejor Video en formato corto con "Sauvignon Blanc".

El "Niño" de Milo J

El argentino Milo J, que se presentó junto al compositor y productor Gustavo Santaolalla y con miembros del grupo de murga uruguaya Agarrate Catalina, sorprendió y se impuso con la Grabación del Año con "Niño". "Vamos a decir que es la canción hoy en día que más orgulloso estoy de las que hice", dijo el artista de 20 años, que también triunfó en categorías como Mejor Interpretación Urbana, Mejor Álbum de Música Folclórica y Mejor Diseño de Empaque.

"Compitiendo con grosos, grosos de la música y de la industria y la verdad es que… que le den un premio a la Grabación del Año a un chamamé (…), creo que dice mucho de hasta dónde es capaz de llegar este álbum y el folclore en general", comentó.

"Niño" forma parte del exitoso La vida era más corta, álbum que Milo J lanzó el año pasado y que surgió de un momento nostálgico en la vida del artista. "Me encontré en un momento muy cansado de mi vida. La verdad, como, no sé, un verdadero tragame tierra. Y eso muchas veces te hace querer volver al pasado, querer recordar cuando eras un nene chiquito y no pensabas tanto en las cosas", expresó.

"Creo que desde la nostalgia me replanteé la vida entera atrás para adelante y no fue cronológico ni pensado como tal, pero sí terminó desembocando en un resultado de historia con la que mucha gente se puede sentir identificada y de distintas maneras", agregó.

"Yo creo que todo tipo de música es política, ya sea una canción de trap o que sea música folclórica, creo que de una u otra manera es política y creo que mi generación viene a dar un mensaje directamente político también", dijo por otra parte el cantante a los medios.

Otros vencedores de la noche

CA7RIEL & Paco Amoroso, que llegaron a los premios con siete nominaciones, capitalizaron tres premios en las categorías de Mejor Interpretación Electrónica, Mejor Video Largo con su "FREE SPIRITS" (que cuenta con la participación de Sting), y Mejor Canción Pop/rock con "Hasta Jesús tuvo un mal día".

La reguetonera Karol G, que se subió a la tarima para cantar junto a un mariachi "Ese hombre es malo", se llevó el premio al Mejor Álbum de Música Urbana con su Tropicoqueta, y el galardón a Mejor Interpretación de Reguetón. Su compatriota, la colombiana Aria Vega, se alzó como Mejor Nueva Artista, un reconocimiento que en ediciones previas catapultó la carrera de talentos como Juanes, Calle 13 y Karol G.

Otros vencedores de la noche fueron Édgar Barrera, el Productor del Año, quien llegó a la gala con 10 nominaciones, la brasileña Anitta, quien conquistó el Grammy al Mejor Álbum de Pop contemporáneo en lengua portuguesa con "Equilibrivm", o el uruguayo Jorge Drexler con Mejor Álbum de Cantautor (Taracá), Mejor Canción Alternativa ("Ante la duda, baila") y Mejor Canción de Raíces con Facundo Balta por "El tambor chico".

Homenajes puertorriqueños

La mayor fiesta de la música latina reunió en Las Vegas a una constelación de estrellas, y puso a hablar español a figuras de la talla de Janet Jackson quien se subió a escena a homenajear a Daddy Yankee, la Persona del año de esta edición de los premios.

El puertorriqueño, responsable de moldear y globalizar el reguetón, género que llegó a ser censurado en su natal Puerto Rico, recibió el reconocimiento agradeciendo a su familia y a su isla. Poco antes el cantautor apareció en escena con una enorme bandera de Puerto Rico, y entonó clásicos como "Rompe", "Dura", "Con Calma", "Gasolina" y "Despacito" junto a cantantes como LL Cool J, French Montana, Bad Gyal y Bizarrap.

Otro momento emotivo de la noche fue el homenaje al también puertorriqueño Willie Colón, fallecido en febrero. Fonseca, Luis Enrique, Cucco Peña, Nathy Peluso y Miguel Colón, el hijo del mítico trompetista, fueron algunas de las estrellas que cantaron himnos de la salsa de "El malo del Bronx", como "El gran varón", "Usted abusó", "Oh que será, que será" y "La murga".

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