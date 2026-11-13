Con el corresponsal de RFI en Madrid, François Musseau

El socialista Pedro Sánchez es conocido por ser un animal político, capaz de afrontar las situaciones más adversas. Entre ellas se encuentran las últimas elecciones de julio de 2023, que perdió frente al Partido Popular. Y sin embargo, gracias a un juego de alianza con los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, había logrado gobernar en minoría, hasta hoy.

PSOE contra las derechas

El reto es saber si el líder de izquierdas podrá de nuevo revertir la tendencia y crear una sorpresa. Para ello, debe aumentar sus votos movilizando a su electorado en torno a la causa social. Para apoyarlo estará el presidente de Brasil, Lula da Silva, que visitará España el próximo lunes 16 de noviembre.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por otro lado, los conservadores del Partido Popular (PP) y los extremistas de Vox son ampliamente favorecidos, según todas las encuestas, con más de 200 diputados de un total de 350, es decir, mucho más que la mayoría absoluta.

Basan toda su estrategia en los casos de corrupción que afectan al séquito de Pedro Sánchez y en el problema de seguridad vinculado a la crisis migratoria en Ceuta. Por tanto, los partidos de derechas están confiados. Pero también temen una movilización inesperada de un electorado de izquierdas que no ha votado en años.

“España se encamina a un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox”

Para Oriol Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), las cosas no son tan simples: “El PP aparece en cabeza en todos los sondeos, pero en aquellos sondeos a los que podemos tener acceso y podemos analizar, esta ventaja ya no es tan grande. Y además se observa una cierta tendencia a la convergencia de los dos partidos, PSOE y PP. Ahora han empezado a aparecer algunas encuestas en las cuales el PSOE aparece como el partido ganador. Aunque estas mismas encuestas lo que dicen es que seguramente la derecha, es decir el PP, junto con la extrema derecha, van a tener mayoría en el próximo congreso. Por lo tanto, a pesar de que el PSOE pueda en estas hipótesis quedar como partido ganador, es muy complicado que no haya una mayoría parlamentaria del PP con Vox”, explica a RFI.

“El entendimiento entre PP y Vox viene precedido de varios elementos que apuntan hacia esa posibilidad de una manera clara. En primer lugar, PP y Vox comparten gobiernos autonómicos en diversas comunidades autónomas. La relación entre ellos de compartir, de coalición de gobierno, ya empieza a ser bastante antigua. Es decir, tiene ya una historia. En segundo lugar, hay un acuerdo para la presentación de listas en el Senado, que es la segunda cámara donde PP y Vox han llegado a un acuerdo de ayuda mutua, de no presentarse en algunas provincias para favorecer la victoria del otro. Además, es verdad que la única posibilidad del Partido Popular ahora mismo, según dicen las encuestas, es un pacto con Vox. Con lo cual todo apunta a que, si las encuestas no fallan en sus predicciones, España se encamina a un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox”.

Sánchez valida el decreto-ley "Maricarmen"

Aprovechando este periodo preelectoral, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un decreto-ley de vivienda que otorga más derechos a los inquilinos. Se conoce como el "decreto Maricarmen", por la mujer de 87 años que fue desalojada de su casa en septiembre por un fondo de inversión que triplicó repentinamente su alquiler. Una mujer que, antes de morir en el hospital, se convirtió en el símbolo de una generación que ya no puede encontrar vivienda, dada la escasez y los alquileres prohibitivos.

En octubre, el gobierno de Pedro Sánchez intentó aprobar este decreto-ley, que prohíbe el desahucio de cualquier persona vulnerable hasta fines de 2030, permite renovar los alquileres por dos años más y limita el margen de maniobra de los apartamentos turísticos. En vano, porque la derecha mayoritaria se opuso.

Pero el gobierno saliente esta vez tuvo éxito porque, tras la disolución del Parlamento, tiene mayoría en el órgano permanente de la cámara baja. La derecha está furiosa y afirma que es "una medida oportunista del socialista Pedro Sánchez".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más