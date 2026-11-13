La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este viernes en Dublín que los europeos estarán presentes en la mesa de negociaciones entre Moscú y Kiev para defender sus intereses y apoyar a Ucrania.

El anuncio se produce después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señalara que Europa participará en la próxima ronda de conversaciones. Jared Kushner, uno de los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, reconoció que no es posible cerrar un acuerdo entre Moscú y Kiev sin la presencia de los europeos.

Sin embargo, el presidente ruso, Vladímir Putin, se ha negado hasta ahora a negociar con los dirigentes europeos, que consideran que cualquier acuerdo de paz tendrá consecuencias directas sobre la seguridad del continente.

Para Pablo de Orellana, profesor de Relaciones Internacionales del Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres, la exclusión de Europa responde a una estrategia deliberada del Kremlin.

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Ucrania indefensa

"Putin no quiere porque una de las exigencias, muy consistentemente desde el comienzo de la guerra, es dejar a Ucrania indefensa. Y es por eso que el régimen ruso no quiere negociar con europeos que exigen garantías de seguridad para Ucrania".

El investigador considera que Moscú ha encontrado en Washington un interlocutor más favorable a sus objetivos.

"Mientras tanto, por ahora, el régimen ruso ve a Estados Unidos mucho más flexible y mucho más empático a sus objetivos de que Ucrania quede completamente desamparada para que después Rusia pueda hacer lo que quiera".

Europa, el desafío de las garantías de seguridad

La participación europea no se limita a ocupar un asiento en las negociaciones. Kiev reclama garantías internacionales que impidan una nueva ofensiva rusa después de un eventual acuerdo de paz. Moscú, por su parte, rechaza el despliegue de tropas extranjeras en territorio ucraniano y exige que Ucrania renuncie a incorporarse a la OTAN.

Ruth Ferrer, profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, identifica las garantías de seguridad como uno de los principales obstáculos de las conversaciones.

"Alcanzar un acuerdo sobre las garantías de seguridad es un punto donde vemos que Ucrania sigue exigiendo compromisos internacionales efectivos que realmente impidan que se pueda poner en marcha una nueva invasión. Y lo que dice Rusia en ese sentido es que tiene que haber una neutralidad ucraniana y, por tanto, una renuncia a la OTAN, además de limitaciones a sus capacidades militares".

¿Participación europea?

La cuestión afecta directamente a los europeos, que llevan meses reclamando un papel en el proceso diplomático, aunque todavía no han conseguido ponerse de acuerdo sobre el nombramiento de un representante común.

A las divergencias sobre las garantías de seguridad se suma otro desacuerdo: el orden de las negociaciones. Ruth Ferrer resalta que este es otro de los problemas de la negociación: "Ucrania y sus aliados quieren que se establezca primero un alto el fuego y después negociar el marco de seguridad. Moscú quiere primero pactar la arquitectura de seguridad y luego el alto el fuego".

Los dirigentes europeos rechazan además la perspectiva de una nueva distribución de zonas de influencia entre las grandes potencias, comparable a los acuerdos de Yalta de 1945.

Washington quiere una mayor implicación militar europea

La posición estadounidense plantea otra cuestión: cuál será exactamente el papel reservado a Europa. Aunque Washington contempla incorporar a los europeos a las conversaciones, también espera que asuman mayores responsabilidades militares en la aplicación de un eventual acuerdo.

Para Ruth Ferrer, ese es el sentido de las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Las declaraciones d Rubio van vinculadas sobre todo a lo que ha pedido a la Unión Europea, que es básicamente que se involucre más en el gasto militar y en el despliegue de soldados sobre el terreno. Lo que está diciendo Rubio a los europeos es: 'Señores, ustedes tienen que involucrarse más, no tanto en el proceso negociador como en la implementación de los acuerdos a los que se llegue'".

Esta perspectiva supone que los países europeos podrían tener que asumir responsabilidades militares sobre el terreno, pese a la oposición de Moscú a cualquier presencia de tropas extranjeras en Ucrania.

Moscú mantiene sus exigencias territoriales

Las recientes conversaciones de Abu Dabi permitieron mantener abierto el diálogo y avanzar en los intercambios de prisioneros, pero no resolvieron las diferencias fundamentales entre Moscú y Kiev.

Para Ruth Ferrer, estos resultados representan un avance limitado. «La reunión de Abu Dabi ha sido un avance diplomático y humanitario en lo que hace a mantener abiertas las vías de negociación y también el intercambio de presos. Pero todavía no hay un avance estratégico en la vía hacia la paz».

Pablo de Orellana se muestra particularmente escéptico sobre las intenciones del Kremlin. A su juicio, las iniciativas diplomáticas rusas buscan convencer a Washington de una voluntad negociadora que no se refleja en sus exigencias.

"Es un baile diseñado muy específicamente para hacer creer a la administración de Trump que Rusia está dispuesta a negociar la paz. Y sabemos que es una farsa porque en todas las negociaciones lo único que sale claro es que Rusia no mueve sus líneas rojas, no mueve sus condiciones, quiere hacerse con el Donbás, quiere que Ucrania quede desamparada de cualquier protección de seguridad europea o de cualquier otro país".

El Kremlin insiste en conservar los territorios ucranianos que reivindica y se opone a cualquier despliegue militar extranjero después de la guerra.

Mientras Washington intenta ampliar el formato de las conversaciones, Moscú ha puesto condiciones a la participación europea, entre ellas el fin del apoyo militar a Kiev.

Para los europeos, la cuestión sigue siendo doble: conseguir una participación efectiva en la negociación de la paz y evitar que un eventual acuerdo sobre Ucrania comprometa la seguridad del continente.

Con información de la AFP

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