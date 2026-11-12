La directora financiera Colette Kress ejercerá como CEO interina mientras mantiene su función en el área financiera, y el consejo evaluará candidatos internos y externos para un reemplazo permanente.

El estadounidense-taiwanés Huang, de 63 años, dirige la empresa desde su creación en 1993 y la convirtió en la principal diseñadora mundial de chips utilizados para entrenar y hacer funcionar los modelos de IA.

El grupo, principal beneficiario de la fiebre del oro en torno a la IA, ha reinvertido cientos de miles de millones de dólares entre sus propios clientes y en todo el ecosistema, que sigue de cerca el escándalo, con posibles repercusiones a escala mundial.

Su salida deja al presidente estadounidense, Donald Trump, sin un cercano asesor informal en materia de IA. Trump autorizó a finales de 2025 vender a China los antiguos chips de alta gama de Nvidia H200 a cambio de ceder el 25% de los ingresos al Estado, pese a la rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín, que motivó la prohibición de exportar los componentes más avanzados.

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Jensen Huang, reconocible por su chaqueta de cuero negro, es una de las voces más influyentes del sector y defiende los modelos de IA llamados abiertos, libremente reutilizables y modificables, incluidos los chinos, al señalar una sana competencia frente a los modelos cerrados de OpenAI (ChatGPT) y Anthropic (Claude).

Se opone a cualquier nueva regulación de la tecnología que pueda frenar su progreso y a ralentizar su desarrollo por motivos de seguridad, como lo defendieron recientemente los ejecutivos Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk.

The New York Times reveló una segunda relación

El diario The New York Times informó el miércoles que Huang tuvo una segunda relación con una subalterna. El periódico reveló que existen pruebas en video de Huang en actitud amorosa con la vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia, Kimberly Powell. La mujer, de 48 años, es la cara pública de Nvidia en sus esfuerzos por expandir la tecnología de chips hacia la educación superior y la atención sanitaria.

Captura de pantalla de un vídeo de CTI obtenido a través de AFPTV el 9 de noviembre de 2026. En ella aparece Alice Huang (a la derecha) durante una cena organizada por Jensen Huang (a la izquierda, de espaldas y vestido de negro), director ejecutivo y cofundador de Nvidia. La escena tuvo lugar en un restaurante de Taipéi el 22 de mayo de 2025.

El informe sobre esta segunda relación se produce después de que Huang reconociera un vínculo con Alice Huang, una alta ejecutiva de la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur.

Según un memorando de los servicios de inteligencia estadounidenses, Alice Huang, con quien no tiene parentesco a pesar de compartir el mismo apellido, era agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China. Pekín rechaza esos señalamientos. China acusó el jueves a Estados Unidos de utilizar la denuncia de espionaje para justificar el "bloqueo" que impone a Pekín para acceder a los chips más avanzados de Nvidia.

En un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia el domingo, Huang reconoció una aventura amorosa y se disculpó tanto con su familia como con el personal de la compañía. "No fui fiel a mi esposa", dijo.

Repercusiones políticas y económicas

Según The New York Times, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió personalmente a Donald Trump sobre la presunta relación antes de un viaje presidencial a Pekín.

Una investigación de Axios indica que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, se opuso a incluir a Megaspeed en una lista de restricciones comerciales y la empresa compró chips de Nvidia por valor de más de 4.000 millones de dólares, cuya posible reexportación ilegal a China estaría bajo sospecha.

Algunos congresistas republicanos reclaman una comparecencia de Jensen Huang a partir del 18 de noviembre. En el plano bursátil, las acciones de Nvidia caían más de un 13 % al comienzo de la sesión en Wall Street. (AFP)

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