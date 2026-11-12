Con AFP

Este jueves, durante una reunión en el Kremlin con enviados estadounidenses, el presidente ruso Vladimir Putin reiteró que no renunciará a sus exigencias territoriales sobre las zonas de Ucrania que Rusia reivindica haber anexionado y descartó aceptar el despliegue de tropas extranjeras de paz en el país.

Los enviados estadounidenses, Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, y el empresario Steve Witkoff estuvieron unas horas en Moscú tras dos días de conversaciones en Abu Dabi para buscar una vía que permita poner fin al peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

"Misión humanitaria"

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Las declaraciones de Putin parecen alejar la posibilidad de un acuerdo de paz, pese a que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, habló de una "ventana de oportunidad" para lograr "un resultado" antes de 2027.

Putin solo propuso organizar lo que denominó una "misión humanitaria" en la ciudad de Kostyantynivka, situada en el frente, donde, según dijo, todavía vivían entre 400 y 500 civiles. Rusia afirmó hace unos meses haber tomado la ciudad, pero Ucrania sostiene que los combates por su control continúan.

La iniciativa seguiría el modelo de una tregua de corta duración que el mes pasado permitió a cientos de habitantes atrapados y hambrientos huir de la localidad de Oleshki, ocupada por Rusia, en el sur de Ucrania.

Putin también reiteró su oposición al despliegue de tropas extranjeras en Ucrania como fuerza de mantenimiento de la paz tras la guerra, algo que Kiev considera crucial para impedir otro ataque ruso. "Moscú consideraría cualquier tropa extranjera desplegada en el país como un 'objetivo legítimo'", afirmó Putin, quien añadió que su despliegue supondría un "círculo vicioso" y "la continuación de la guerra".

Exclusión de los europeos

Los países europeos están inquietos por la iniciativa de Rusia de revisar toda la arquitectura de seguridad del continente, al tiempo que Estados Unidos también ha planteado un nuevo marco. Moscú podría reclamar de nuevo hacer retroceder a la OTAN en Europa oriental y poner fin al apoyo militar occidental a Kiev. Los estadounidenses instaron a Putin a permitir que representantes europeos participen en la próxima ronda de conversaciones.

Moscú quiere que las conversaciones sobre la guerra formen parte un debate más amplio sobre la seguridad europea. Pero Kiev y los dirigentes europeos rechazan una "nueva Yalta" -en referencia a la conferencia de 1945 en la que las potencias occidentales y la Unión Soviética se repartieron sus zonas de influencia en Europa- y exigen que las negociaciones se centren primero en poner fin a la guerra.

Kushner y Witkoff viajan luego a Dublín, donde se celebra una cumbre europea, para reunirse con Zelenski. Unos 50 dirigentes europeos se reúnen el jueves en la capital irlandesa, donde el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó que "no hay necesidad de reinventar la rueda" en lo relativo al marco de seguridad europeo y acusó a Rusia de haberlo desmantelado al atacar Ucrania.

Un acuerdo territorial poco probable

En Moscú, aunque este tipo de reuniones suelen celebrarse a puerta cerrada, el Kremlin decidió retransmitir por televisión un largo diálogo inicial entre Putin y los enviados estadounidenses. El dirigente ruso rechazó la posibilidad de un acuerdo territorial que incluya la existencia de zonas "grises" (desmilitarizadas), entre las posiciones ucranianas y rusas. "Para nosotros solo hay una línea de demarcación: la frontera estatal. Porque entonces estará claro y será evidente: aquí estamos nosotros y ahí están ustedes", dijo.

Rusia ocupa amplias zonas del este y el sur de Ucrania desde que lanzó su ofensiva a gran escala en 2022. A ello se suman Crimea, que anexionó en 2014, y los territorios que estaban bajo el control de separatistas respaldados por Rusia. El gobierno de Moscú ha anexionado formalmente cuatro regiones de Ucrania -Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia-, pese a no tener el control total sobre ellas. Kiev y Occidente rechazan las anexiones que consideran ilegales y la comunidad internacional no las reconoce.

A lo largo de 2026 los avances del ejército ruso se han ralentizado. Cientos de miles de personas han muerto en este conflicto, que empezó hace casi cinco años, y millones más se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

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