Con prensa francesa

Los periodistas Franck Renaud y Pierre Gastineau afirmaron esta semana en la radio FranceInfo que el famoso actor y cantante Guy Marchand, fallecido en 2023 con 86 años, habría sido corresponsal del servicio de operaciones de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) durante el periodo de la Guerra Fría.

En La Nouvelle Armée des ombres (El nuevo ejército de las sombras), un libro publicado por la editorial Albin Michel a principios de noviembre, Franck Renaud, Pierre Gastineau y Antoine Izambard analizan “como los servicios secretos se preparan para lo peor”, según indica su subtítulo.

Un “corresponsal honorable”

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En el marco de esta publicación, Renaud reveló este miércoles que el intérprete del detective Nestor Burma en la serie epónima, aunque no fue un espía en sentido estricto, fue sin embargo un “corresponsal honorable”, e incluso “algo más”, para el servicio de operaciones de la DGSE.

Según la investigación de los tres periodistas del medio digital de investigación Intelligence Online, el también intérprete de la canción “Destinée” acogía a gente en su casa en el sureste de Francia. Guy Marchand podía así hacer de enlace alojando a personas en misión.

“Durante toda la Guerra Fría, había mecánicos, notarios y otras personas en el país a las que se podía recurrir en caso de invasión o de toma del poder por parte de los comunistas. Y hoy en día, estas cuestiones vuelven a estar de actualidad”, precisó Pierre Gastineau.

Guy Marchand habría sido pues un engranaje de las redes durmientes que se activan en caso de invasión del territorio francés. Y el perfil del actor encaja bastante bien con este tipo de misiones clandestinas: fue paracaidista militar en su juventud y formó parte de la Legión Extranjera.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más