Con AFP

Entre 1985 y 1993, más de 5.700 miembros del movimiento izquierdista Unión Patriótica fueron masacrados en Colombia, en medio de una campaña de terror orquestada por grupos paramilitares en connivencia con fuerzas estatales.

"Aparato criminal clandestino"

El partido fue creado en 1985 por exguerrilleros de las FARC, la otrora organización rebelde más poderosa de América, tras un intento fallido por negociar la paz. Sus detractores lo acusaban de ser el brazo político de la guerrilla en uno de los momentos más sangrientos del conflicto colombiano.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Primero los vigilaban en secreto, para después asesinarlos o desaparecerlos sin dejar rastro, un patrón repetido en varios puntos del país, de acuerdo con la investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal surgido del acuerdo de 2016 que apagó el conflicto con las FARC.

Existió un "aparato criminal clandestino dentro de las unidades de inteligencia estratégica del ejército nacional que recogía información por blancos previamente definidos", dijo en una rueda de prensa Danilo Rojas, el presidente de la JEP. "Hacían seguimientos, hacían señalamientos y coordinaban operaciones clandestinas", agregó.

Tortura y desaparición forzada

El alto tribunal también los imputó por tortura y desaparición forzada de guerrilleros fuera de combate durante el mismo periodo, con prácticas como interrogatorios violentos para debilitar a sus organizaciones. Sus magistrados investigaron 27 hechos, centrados en la capital Bogotá.

El tribunal juzga los peores crímenes cometidos por los diferentes actores del conflicto colombiano con penas alternativas a la cárcel a cambio de que los responsables reparen a las víctimas y cuenten la verdad. La JEP emite actualmente sentencias, en medio de una crisis de financiación y apoyo del actual gobierno.

En el poder desde el 7 de agosto, el presidente derechista Abelardo de la Espriella es crítico del acuerdo de paz que desarmó a las FARC por considerarlo indulgente con los exguerrilleros. El mandatario impulsó su recorte presupuestal de más de 50 millones de dólares para 2027.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más