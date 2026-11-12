Informe desde Chiclayo (Perú) de la enviada especial de RFI

Momentos emocionantes se viven en Chiclayo, a la espera de la llegada del Papa León XIV. Una emoción que es imposible de negar y que hasta es bastante contagiosa. Muchos fieles se emocionaron hasta las lágrimas al ver descender del avión al Papa León XIV.

Verlo regresar es una gran emoción para nosotros

"Nos ha dado muchas bendiciones a mi familia, mis hermanos han sido acólitos de la Iglesia y hemos sido muy allegados al Papa. Verlo regresar es una gran emoción para nosotros", explica una mujer, impaciente por volver a ver a Robert Prevost, que fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

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Un niño vestido de papa asiste a la ceremonia de inauguración de una estatua del papa León XIV en Chiclayo (Perú), donde el papa vivió en su día, el jueves 12 de noviembre de 2025. (Foto AP/Manuel Medina)

"Venimos desde Cuenca, Ecuador, representando a la Arquidiócesis de Cuenca. Es una emoción muy grande poder estar aquí en la tierra que lo vio consagrarse como obispo, luego como cardenal y pues ahora regresar como Pontífice de la Iglesia", explica otra fiel.

Es una emoción muy grande poder estar aquí en la tierra que lo vio consagrarse como obispo

Tal vez lo más particular del Papa León XIV o Monseñor Roberto sea la cercanía que tenía con los chiclayanos. Es facilísimo caminar por la calle, preguntarle a un taxista, a cualquier persona, si conoció a Monseñor Roberto y todos tienen una historia que contar.

El artista estadounidense Stan Herd trabaja en un mosaico que representa al papa León XIV en Chiclayo (Perú), donde el pontífice ejerció como obispo, el domingo 8 de noviembre de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Nos ayudó cuando estábamos en la inundación. En pandemia también nos ayudó con las plantas de oxígeno

Es esa cercanía justamente lo que hace que el Papa León XIV sea tan querido y tan esperado aquí en Chiclayo. "Emocionada miles. Él ha llegado ahí a hacer su trabajo pastoral. Nos ayudó cuando estábamos en la inundación. En pandemia también nos ayudó con las plantas de oxígeno", explica otra mujer en medio de un ambiente festivo y con bastante emoción.

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