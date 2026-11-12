Informe desde Chiclayo (Perú) de la enviada especial de RFI
Momentos emocionantes se viven en Chiclayo, a la espera de la llegada del Papa León XIV. Una emoción que es imposible de negar y que hasta es bastante contagiosa. Muchos fieles se emocionaron hasta las lágrimas al ver descender del avión al Papa León XIV.
Verlo regresar es una gran emoción para nosotros
"Nos ha dado muchas bendiciones a mi familia, mis hermanos han sido acólitos de la Iglesia y hemos sido muy allegados al Papa. Verlo regresar es una gran emoción para nosotros", explica una mujer, impaciente por volver a ver a Robert Prevost, que fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.
"Venimos desde Cuenca, Ecuador, representando a la Arquidiócesis de Cuenca. Es una emoción muy grande poder estar aquí en la tierra que lo vio consagrarse como obispo, luego como cardenal y pues ahora regresar como Pontífice de la Iglesia", explica otra fiel.
Es una emoción muy grande poder estar aquí en la tierra que lo vio consagrarse como obispo
Tal vez lo más particular del Papa León XIV o Monseñor Roberto sea la cercanía que tenía con los chiclayanos. Es facilísimo caminar por la calle, preguntarle a un taxista, a cualquier persona, si conoció a Monseñor Roberto y todos tienen una historia que contar.
Nos ayudó cuando estábamos en la inundación. En pandemia también nos ayudó con las plantas de oxígeno
Es esa cercanía justamente lo que hace que el Papa León XIV sea tan querido y tan esperado aquí en Chiclayo. "Emocionada miles. Él ha llegado ahí a hacer su trabajo pastoral. Nos ayudó cuando estábamos en la inundación. En pandemia también nos ayudó con las plantas de oxígeno", explica otra mujer en medio de un ambiente festivo y con bastante emoción.
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