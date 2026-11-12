Por Ivonne Sánchez

¿Quién no ha escuchado hablar del índice de masa corporal (IMC)?

Un cálculo matemático basado en la masa y la altura de un individuo y que permite clasificar a las personas en infrapeso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Un criterio utilizado de manera extensa pero que en realidad no es exacto.

Es lo que recalca un nuevo estudio internacional con participación del Hospital del Mar en Barcelona.

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Los investigadores proponen aplicar 12 nuevos criterios para definir la obesidad clínica, la cual debe ser contemplada como una enfermead y que permita identificar mejor la "carga" de la enfermedad en el paciente.

David Benaiges, Jefe de Sección de Endocrinología y responsable de la Unidad de Obesidad en el Hospital del Mar de Barcelona participó en este estudio:

La investigación analizó datos de mas de 2 mil pacientes intervenidos en centros de España, Brasil, Francia y el Reino Unido. Los resultados fueron publicados en la revista JAMA Network Open.

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