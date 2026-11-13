El consejo de administración del líder mundial en diseño de chips para IA indicó el jueves que su emblemático cofundador dejaba sus funciones como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato y sin ofrecer explicaciones. La directora financiera, Colette Kress, asumirá interinamente la dirección general mientras se busca un sucesor permanente.

Dada la importancia de la empresa y sus conexiones políticas e internacionales, este caso ha tenido rápidamente repercusiones políticas. Legisladores estadounidenses exigieron transparencia al gobierno de Donald Trump para conocer qué sabía la administración sobre la relación extramatrimonial que Jensen Huang mantenía con una mujer sospechosa de espiar para China.

Múltiples infidelidades

Jensen Huang reconoció haber sido «infiel a mi esposa» y afirmó estar dispuesto a asumir las consecuencias. Alice Huang fue hasta noviembre de 2023 una directiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur y cliente de Nvidia. El gobierno estadounidense investiga sospechas de desvío de chips hacia China a través de esa compañía.

Por su parte, Pekín desmintió enérgicamente las acusaciones. Washington utiliza este «relato inventado» como pretexto para imponer un «bloqueo tecnológico» a China, acusó nuevamente el jueves una portavoz de la diplomacia china.

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El miércoles, pocas horas antes de la reunión del consejo de administración que selló su destino, The New York Times reveló una segunda relación extramatrimonial de Jensen Huang, esta vez con una subordinada, la vicepresidenta de Nvidia encargada del área de salud, Kimberly Powell. El jueves, Reuters informó de una relación con otra empleada.

Audiencias en el Congreso

Jensen Huang aceptó declarar a puerta cerrada ante el Congreso antes de la festividad de Acción de Gracias, el 26 de noviembre, anunció el jueves el legislador republicano Brian Mast, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores.

«Informaciones recientes suscitan graves preocupaciones respecto a nuestra seguridad nacional y a la protección de tecnologías estadounidenses sensibles. Solicito que el director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, comparezcan ante la Comisión Bancaria del Senado», señaló en la plataforma X el presidente de esa comisión parlamentaria, Tim Scott.

Medios estadounidenses informaron también el jueves de que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, comparecerá ante el Congreso. Según el sitio Axios, bloqueó en tres ocasiones medidas contra empresas sospechosas de desviar chips de Nvidia hacia China, entre ellas Megaspeed.

Desplome bursátil

Las bolsas asiáticas registraron fuertes turbulencias este viernes en la apertura. Los valores tecnológicos oscilaron bruscamente por el impacto que el caso Nvidia representa para el mundo de la IA, mientras que el fortalecimiento del yen reavivó las especulaciones sobre una posible intervención gubernamental.

La caída repentina del poderoso dirigente de la chaqueta de cuero trasciende el destino de la empresa, convertida en un inversor imprescindible en Silicon Valley. Al movilizar sus enormes beneficios para garantizar la construcción de centros de datos de sus clientes o respaldar a numerosas empresas emergentes, el grupo se ganó el apodo de «banco central de la IA», aunque también fue acusado de alimentar una burbuja especulativa.

La reacción de los mercados el jueves fue contundente: la acción de Nvidia, que ya había perdido cerca de una cuarta parte de su valor en un mes en un mercado tecnológico convulso, se desplomó un 13 % en la apertura de Wall Street antes de recuperar parte del terreno perdido (-4,3 % al cierre), mientras el sector tecnológico lograba limitar el impacto del shock.

La caída en desgracia de quien combatía todos los frenos a la carrera por la IA, defendía los modelos abiertos de inteligencia artificial, incluidos los chinos, y abogaba por flexibilizar las restricciones a la exportación de chips, podría también reactivar las tensiones comerciales entre Pekín y Washington.

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