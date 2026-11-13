En menos de un mes, los soldados salvadoreños han logrado avances sobre el terreno que generan grandes expectativas entre la población, después de varios años de operaciones internacionales cuyos resultados han sido cuestionados. Washington reprocha a las tropas salvadoreñas su falta de coordinación con la fuerza internacional desplegada en Haití, lo que podría provocar enfrentamientos accidentales y poner en peligro a otros militares.

La presión, en todo caso, parece haber cambiado de bando. Tras destruir una vivienda perteneciente a uno de los jefes de las bandas que operan en la llanura de Cul-de-Sac, los soldados salvadoreños extienden ahora su presencia hacia la parte baja de la ciudad. Este despliegue en territorio haitiano supone una presión para las bandas armadas. Algunos cabecillas que operan en la región de Croix-des-Bouquets, entre ellos Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, ya habrían huido. Los soldados continúan sus operaciones.

Han recuperado el control de una instalación deportiva abandonada durante mucho tiempo y que había quedado en manos de las bandas armadas. La recuperación del estadio Sylvio-Cator representa un avance importante en los bastiones de las bandas y ha desatado la alegría entre los habitantes de Puerto Príncipe. Según informaciones difundidas por medios locales, el estadio debería servir ahora como base para las tropas salvadoreñas.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se mantiene firme en su postura. No tiene intención de aflojar la presión, pese a las reservas expresadas en Washington y por algunas instituciones internacionales.

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Por su parte, el Gobierno haitiano parece alinearse con la estrategia de Nayib Bukele. En un mensaje publicado recientemente en su cuenta de X, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé celebró el apoyo de El Salvador en la lucha contra las bandas armadas.

Tras vivir durante mucho tiempo aterrorizados por la violencia de las bandas, algunos ciudadanos reciben favorablemente esta iniciativa y aplauden con entusiasmo el despliegue de soldados salvadoreños en territorio haitiano. De hecho, para expresar su apoyo al presidente Bukele y a su iniciativa, está prevista una marcha en la capital el próximo 17 de noviembre.

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