Tras una década de aplazamientos, el Festival de la Canción de Eurovisión Asia finalmente inaugura su espectáculo en Bangkok. ¿Serán los surcoreanos, reyes del k-pop, destronados por las estrellas de Bangladesh o Vietnam?

Beck, de Mongolia, interpreta la canción «Chamguigeer (Without You)» durante el ensayo general de la final de Eurovisión Asia 2026, en Bangkok, Tailandia, el viernes 13 de noviembre de 2026.

"No sé cómo reaccionará la gente"

Assaf Blecher es el productor ejecutivo del evento. Para él, es una primera prueba en todos los sentidos: "Es un mini-Eurovisión. No sé cómo reaccionará la gente ni con quién se identificarán. ¿Se encariñarán con la increíble cantante malasia que lleva hiyab? ¿O con el cantante de k-pop que actúa sin camiseta? Es un continente de gran diversidad. ¿Algunos países se ofenderán porque es demasiado sexy?" se pregunta Blecher.

Tóc Tiên, de Vietnam, interpreta la canción "Em Tien" durante el ensayo general de la final de Eurovisión Asia 2026, en Bangkok, Tailandia, el viernes 13 de noviembre de 2026.

Tailandia acoge pues un verdadero concierto de naciones, pero sin los campeones de la industria del entretenimiento como China, Japón o India. "Es fácil limitarnos a India, Japón, Corea, China, pero también queríamos dar voz y lugar a los países pequeños. Estamos en conversaciones con otros países para que se unan el año que viene. Estamos recibiendo muchas solicitudes de membresía. El objetivo es tener entre 16 y 18 países el año que viene", explica Blecher.

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¿Posibilidad de tensiones geopolíticas?

El concurso original —creado hace 70 años para unir Europa en torno a la cultura— es un escenario donde se ponen tensiones internacionales en un espectáculo, a pesar de la prohibición de que los artistas transmitan mensajes políticos.

Nyendra, de Bután, interpreta la canción "Lhayi Semo" durante el ensayo general de la final de Eurovisión Asia 2026, en Bangkok, Tailandia, el viernes 13 de noviembre de 2026.

La geopolítica asiática complicó el proyecto. Un ejemplo es el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya. ¿Cantarán artistas y espectadores al unísono? Assaf Blecher observó a las dos delegaciones y señaló que habían forjado "lazos de amistad": "Quería ver cómo iría. Todos han forjado lazos de amistad. Se animan mutuamente. Ahora mismo, todo lo que veo es una gran celebración de la música. Es muy conmovedor", dice.

El sistema de votación pretende limitar los bloqueos: cada espectador tendrá que votar al menos por tres canciones.

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