Los demócratas en Estados Unidos se apuntan una nueva victoria en el Senado: Scott Colom logra un escaño por el estado de Misisipi tras una contienda muy ajustada, en un resultado que supone un hito histórico ya que se convierte en el primer senador afroamericano de este estado sureño desde el siglo XIX.

Esta victoria amplía la mayoría demócrata en la Cámara Alta, que alcanza los 55 escaños de un total de 100. Además, rompe una larga racha de dominio republicano en Misisipi y abre las puertas del Senado a un representante afroamericano de este estado.

¿Qué importancia tiene este resultado y qué consecuencias puede tener en el panorama político estadounidense? Nos lo explica el politólogo de la Universidad de Buenos Aires Patricio Nuevo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Es la primera elección de un senador negro desde 1875 para la bancada republicana y desde 1982 para todo el Estado. El Partido Demócrata logró, contra todo pronóstico, después de varios intentos contra la misma senadora, obtener una banca que no estaba en los pronósticos y lo hizo en lugares francamente difíciles para el Partido Demócrata en medio de una clara mayoría blanca conservadora en el estado de Mississippi".

¿Estamos ante un electorado más pragmático, dispuesto a cambiar de partido y romper con sus tradicionales lealtades políticas? Responde Patricio Nuevo.

"Pragmatismo y sintonía con la con las necesidades y la agenda del elector y, sobre todo, con la composición social que está emergiendo de estas transformaciones que estamos hablando. No es solo agenda ni pragmatismo, sino también que en la oferta se refleje la pluralidad de la sociedad norteamericana, que no esté concentrada en un par de personas caucásicas, protestantes, sino que refleje los distintos colores, tonos, pensamientos y creencias del electorado. Eso es lo que está pasando", concluye este politólogo.

Por su parte Eric Sigmon, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, analiza el peso de la economía en el voto en Misisipi.

"Yo creo que lo que hemos visto es que, como un fiscal joven de 43 años, él podía demostrar que había camino para ganar en estados conservadores y no pasar por debates, por ejemplo, culturales, que son polarizantes, en cambio mandar mensajes directos sobre el costo de la vida. Eso funcionó en esta elección. Eso no significa que vaya a pasar de nuevo en 2028. Yo creo que depende del Partido Demócrata para mantener un mensaje muy claro, muy sencillo y basado en los intereses de los votantes. El problema para los demócratas en 2028 es que Trump no va a ser candidato de nuevo, así que no puede depender tanto de un voto de castigo", concluye.

El triunfo demócrata tiñe de azul un estado donde hasta hace poco parecía impensable un cambio político de este alcance y abre nuevas expectativas de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más