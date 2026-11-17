El tema del salario mínimo interprofesional (SMIC) dio lugar a uno de los primeros enfrentamientos de la noche. Marine Le Pen, candidata de Agrupación Nacional (RN), había comparado su aumento con una situación propia de la «URSS» y asegurado que provocaría la supresión de puestos de trabajo en las pequeñas empresas.

Por su parte, el candidato de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, le recordó que el SMIC se revaloriza «desde 1953» en función de la inflación. Este mismo candidato propuso para combatir la pobreza, aplicar un impuesto del 100 % a las herencias que superen los 12 millones de euros, con el fin de financiar una «asignación de autonomía» para los jóvenes.

Al ser preguntado por su postura, Bruno Retailleau (Los Republicanos, LR) consideró que había que fomentar el aumento de los ingresos mediante «un poco más de trabajo», acompañado de una reducción «masiva» de las cotizaciones sociales.

Los candidatos, enfrentados por la política fiscal

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La carga impositiva fue otro de los grandes temas de división. Para el candidato de Los Republicanos (LR), «la pobreza no se combate con impuestos», sino «creando actividad económica». Gabriel Attal (Renacimiento) coincidió con esta postura y afirmó que Francia no es «un paraíso fiscal». «Veamos cómo podemos devolver a los franceses el fruto de su trabajo», añadió.

En una posición diferente, el socialdemócrata Raphaël Glucksmann defendió la necesidad de volver a situar el «reparto de la riqueza» en el centro de las políticas públicas, mediante una mayor tributación de las rentas más altas y de las grandes empresas, sin penalizar a las clases medias ni a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

¿Como accéder a la vivienda?

Marine Le Pen se mostró partidaria de establecer una prioridad a los ciudadanos franceses para acceder a las viviendas sociales, una propuesta criticada por sus adversarios. «Una política de segregación», denunció Raphaël Glucksmann.

Por su parte, Gabriel Attal propuso dar prioridad a las personas que trabajan, especialmente en sectores «esenciales», como el sanitario. Bruno Retailleau coincidió con esta propuesta y también afirmó que quería eliminar las «normativas» que, según él, han «bloqueado la construcción».

Jean-Luc Mélenchon, partidario de reforzar los derechos de los inquilinos, propuso que los prefectos requisaran las viviendas vacías para «no dejar a la gente durmiendo en sus coches».

«Yo no voy por ahí quitándole la vivienda a la gente», respondió Marine Le Pen, quien defendió la posibilidad de utilizar las oficinas vacías para alojar a estudiantes.

Su intención de derogar la ley SRU, que obliga a los municipios a construir una determinada proporción de viviendas sociales, también fue criticada por los dos candidatos de izquierda.

Los candidatos también discrepan sobre las subvenciones a las asociaciones

El debate, organizado en un enorme almacén de la organización benéfica Restos du Cœur (organización francesa que distribuye alimentos y ofrece ayuda a personas en situación de pobreza), no podía dejar de lado la cuestión de la financiación de las asociaciones. La candidata de Agrupación Nacional (RN) fue objeto de numerosas críticas por su propuesta de eliminar las subvenciones a aquellas asociaciones consideradas «politizadas». La medida afectaría a las organizaciones que den consignas de voto o «insulten» a un candidato o a un partido político. «En ese caso, deberían constituirse como partido político», sostuvo.

Sus adversarios la acusaron de querer poner así en dificultades a las asociaciones críticas con sus políticas. Este principio otorgaría al Estado un poder «completamente desmesurado», denunció Raphaël Glucksmann.

La candidata de extrema derecha calificó a la Liga de los Derechos Humanos (LDH) de «grupo de izquierdistas». Sin embargo, cuando sus rivales le pidieron que mencionara concretamente qué asociaciones se verían afectadas por su propuesta, evitó responder directamente.

Más derechos y apoyo para las madres que crían solas a sus hijos

Varios candidatos abordaron la situación de las familias monoparentales después de que una madre que cría sola a sus tres hijos les planteara sus dificultades.

Gabriel Attal afirmó que quería eximir de impuestos las pensiones alimenticias que reciben las madres.

Por su parte, Raphaël Glucksmann propuso reconocer un «estatuto» y otorgar «derechos» específicos a las familias monoparentales. Entre sus propuestas, mencionó horarios de cuidado infantil adaptados a sus necesidades, plazas prioritarias en las guarderías y el acceso a una pensión alimenticia.

Marine Le Pen, que rara vez hace hincapié en su condición de mujer, recordó a sus adversarios que era la única entre ellos que podía hablar de «lo que significa criar sola a los hijos».

En cuanto a los jóvenes, propuso crear una «prima de actividad para estudiantes», así como ofrecer la gratuidad del permiso de conducir y de los trenes durante las horas de menor afluencia.

Jean-Luc Mélenchon y Bruno Retailleau, dos candidatos que pocas veces coinciden, encontraron esta vez un punto en común: ambos defendieron eliminar Parcoursup, la plataforma francesa de acceso a la educación superior.

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