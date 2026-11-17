Una nueva gran jornada de manifestaciones se celebra este martes 17 de noviembre en Francia. Los 5,8 millones de empleados públicos están llamados a manifestarse para intentar obtener aumentos salariales. En París, una marcha debe partir a las 14:00 horas de Francia (13:00 TU) desde la plaza de la Nación hasta la plaza de Italia.

La protesta se inscribe en el movimiento social que sacude a Francia desde hace cerca de dos meses y se produce después de la reunión organizada el viernes 13 de noviembre por invitación del primer ministro.

Durante ese encuentro entre los sindicatos de la función pública y el primer ministro, primera cita de este tipo en cerca de 20 años, Lecornu no logró apaciguar el malestar de las organizaciones sindicales, que esperaban aumentos salariales generales tras la subida del salario mínimo anunciada la semana pasada para los trabajadores del sector privado.

Los sindicatos abandonaron la sede del gobierno Matignon molestos después de recibir una nueva negativa a su principal reivindicación de aumentos generales de salarios. Denuncian medidas que, a su juicio, no responden a la urgencia salarial. La mayoría de las organizaciones sindicales ya habían convocado movilizaciones antes de esta reunión. El viernes se les sumó la CFDT, decepcionada por el encuentro con el Gobierno. Se trata del tercer llamamiento unitario a la movilización y a la huelga en el sector público desde el regreso a clases, después de las jornadas del 29 de septiembre y del 5 de noviembre.

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Las manifestaciones contarán además con el apoyo de Interfac IDF, que se presenta como la asamblea general de estudiantes de las universidades de la región parisina; de la intersindical juvenil (USL-Fage-Unef-Union étudiante); y de una coordinación de chalecos amarillos.

Aumento de salarios

Los empleados públicos quieren presionar al Gobierno para que descongele el valor del punto de índice utilizado para calcular el salario base de los funcionarios. En su proyecto de presupuesto para 2027, el Ejecutivo cerró la puerta a cualquier aumento general por cuarto año consecutivo.

Una posición inaceptable para los sindicatos, que estiman en un 16% la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos desde 2017. Según las organizaciones, esta situación está provocando una "smicardización" de una parte de los trabajadores, en un contexto de inflación. Con la revalorización del salario mínimo prevista para el 1 de diciembre, y antes de los anuncios del Gobierno, 1,1 millones de empleados públicos verían su salario base quedar por debajo del salario mínimo, es decir, cerca del 20% del total.

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