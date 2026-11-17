"No solo franceses, lo sabemos. Hemos expresado nuestra preocupación (…) esto ya no se trata de apoyo a Ucrania, sino de participación directa en la guerra", declaró el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, a periodistas.

Esta misión confidencial, bautizada "Volia" y dirigida por un general, consiste en una estructura "ligera y modulable", compuesta por "pequeños efectivos para misiones cortas", según los interlocutores de RFI que hablaron bajo condición de anonimato.

Estos militares están presentes al menos desde el verano de 2026, según RFI.

Francia ha suministrado a Kiev una serie de equipos de última generación: cañones Caesar, aviones Mirage 2000 y misiles de precisión. Un parque de material variado cuyo mantenimiento requiere una gran experiencia.

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Para garantizar la confidencialidad de esta presencia militar francesa en un país en guerra, se decidió, según varias fuentes cercanas al asunto con las que ha hablado RFI, recurrir a la misión Gerfaut. Esta última, asumida oficialmente, es un destacamento militar francés presente en Polonia desde febrero de 2023 (en concreto, en el campamento de Wedrzyn, al noroeste de Polonia) en el marco de la misión europea EUMAM-Ucrania, prorrogada por un nuevo período de dos años, hasta el 15 de noviembre de 2028.

Su objetivo: encargar a militares franceses del Ejército de Tierra la formación de los suboficiales, futuros jefes de grupo de combate ucranianos. Desde 2023, se ha formado a 25 000 soldados ucranianos tanto en Francia como en Polonia.

Pero para operar lo más cerca posible del frente, hay que situarse en Ucrania. Eso es lo que ha hecho la misión Volia. Según las fuentes de RFI, se trata de una estructura «ligera y modulable», compuesta por «pequeños efectivos para misiones cortas». Nos afirman que, para ocultar la presencia de soldados franceses en Ucrania, la misión Gerfaut sirve de tapadera. Es la puerta de entrada a Ucrania. Se ha informado a RFI de que «se pide a los soldados franceses destinados en Ucrania que digan que se dirigen a Polonia».

Los países occidentales respaldan a Kiev en su lucha por repeler la invasión rusa desde 2022, proporcionándole material, ayuda financiera e incluso información de inteligencia.

Ningún soldado de países terceros combate oficialmente junto a Ucrania.

Del lado ruso, Corea del Norte envió militares para participar en los combates en Rusia, en la región de Kursk.

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