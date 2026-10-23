Menos proclive a las declaraciones polémicas que su padre y con un estilo más moderado en público, Flávio Bolsonaro heredó buena parte de la base conservadora bolsonarista y también atrajo a electores descontentos con la gestión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Superó por más de cinco millones de votos el resultado de su padre en 2022 y quedó por delante de Lula en la primera vuelta del 4 de octubre.

"Verán a Jair Messias Bolsonaro poner la banda presidencial a su hijo", dijo Flávio ante una multitud de más de 70.000 simpatizantes en São Paulo el domingo.

El senador promete liberar a su padre, que cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por intentar un golpe de Estado tras perder la reelección frente a Lula.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Puede que yo sea más tranquilo, más dado a sonreír, más relajado y moderado. Pero tengo la sangre de un Bolsonaro", dijo el senador.

Aunque permanece bajo arresto domiciliario, Jair Bolsonaro ha seguido muy presente en la campaña. Su imagen aparece en camisetas y carteles, y también figuró en un video generado mediante inteligencia artificial utilizado por el equipo de Flávio.

"¡Vuelve, Bolsonaro!", coreó la multitud en São Paulo.

Flávio afirmó que su padre recibió con satisfacción los resultados de la primera vuelta y que estaba "muy feliz de haber sido escuchado por la mayoría del pueblo".

Posteriormente señaló en una entrevista que un eventual cargo para Jair Bolsonaro en su gobierno "no está en el radar".

Algunos analistas consideran que la influencia política del expresidente seguiría siendo significativa en caso de una victoria de Flávio. "Actúa como una reencarnación de su padre. No tengo dudas de quién tendrá la última palabra si resulta elegido", declaró el analista político Thomas Traumann a la AFP.

Estilo carioca y controversias

Nacido en el estado de Río de Janeiro, Flávio es el mayor de los cinco hijos del expresidente.

Sus hermanos Carlos y Jair Renan ocupan cargos políticos, al igual que su madrastra Michelle Bolsonaro. Juntos forman una de las familias más influyentes de la derecha brasileña.

Flávio suele vestir traje y gafas, aunque durante la campaña vistió con frecuencia la camiseta de la selección brasileña, una imagen asociada también a su padre.

Casado, padre de dos hijas y evangélico, cultiva una imagen ligada a los valores familiares y religiosos.

Es abogado y comenzó su carrera política a los 21 años como diputado estadual de Río de Janeiro.

Durante la campaña mostró un estilo informal y utilizó expresiones características de Río.

En su único debate con Lula hasta ahora, el presidente lo calificó de "malandro carioca".

En septiembre trascendió que el senador es investigado por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero relacionados con la financiación de la película Dark Horse, dedicada a su padre.

Cuando era legislador en Río, fue acusado de participar en un esquema para quedarse con una parte de los salarios de sus asesores, pero el caso fue archivado.

Seguridad, economía y legado político

Sus discursos se centran en críticas al gobierno de Lula, así como en propuestas de endurecimiento de la lucha contra el crimen y reducción del gasto público.

En videos creados con inteligencia artificial aparece representado en escenas de acción vinculadas a la seguridad pública.

Flávio defiende un acercamiento a Estados Unidos y en algunos de sus actos han aparecido banderas estadounidenses y figuras alusivas al presidente Donald Trump.

Sus adversarios le reprochan posiciones cambiantes en determinados asuntos. Sus partidarios sostienen, por el contrario, que ha mostrado pragmatismo político.

Por ejemplo, inicialmente criticó una propuesta de Lula para reducir la semana laboral, pero terminó votando a favor antes del balotaje. También ha buscado ampliar su apoyo entre el electorado femenino.

En una biografía de Jair Bolsonaro publicada en 2017, defendió el golpe militar de 1964 en Brasil como una intervención necesaria para impedir una toma del poder por los comunistas.

También describió el régimen militar, que duró hasta 1985, como un "periodo que algunos gustan de llamar dictadura".

Tuvo elogios para el coronel condenado por tortura Carlos Alberto Brilhante Ustra, a quien calificó de "héroe nacional" y "hombre recto y de principios" que ayudó a preservar la democracia.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más