La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) anunció que asumió la investigación, al considerar que los hechos fueron cometidos por motivos relacionados con la pertenencia, real o supuesta, de las víctimas a una presunta raza, etnia, nación o religión.

La fiscalía abrió una investigación en flagrancia por asesinato y tentativa de asesinato en relación con una empresa terrorista, así como por tenencia de armas de guerra y asociación terrorista con fines criminales para preparar delitos contra las personas.

Por el momento, las autoridades no han comunicado ninguna información sobre las motivaciones del atacante.

"El tirador disparaba aparentemente al azar y parecía decidido a provocar una masacre", declaró el alcalde de Trappes, Ali Rabeh, al canal BFM TV. El edil describió "intensos tiroteos" en varios barrios de la ciudad y señaló que los disparos alcanzaron, entre otros objetivos, una zona de juegos infantiles, un centro de salud y varios vehículos.

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"Es un milagro que no haya más víctimas", añadió.

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