Casi medio siglo después hemos vuelto a São Bernardo do Campo, donde se concentran las fábricas y el sindicato de metalurgia que lideró.

Casi 50 años después y sin un sucesor

Wellington Damasceno, actual presidente del sindicato, reconoce que es "un honor y un orgullo, porque era un trabajador como ellos y ascendió a la presidencia de la República de Brasil, el cargo más importante."

Aún hay aquí viejos amigos de Lula medio siglo después, como Zalinha Feitosa, quien nos muestra cientos de fotografías de las sucesivas visitas que Lula ha hecho desde entonces, la última hace tan solo unos días en plena campaña.

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"Es como un padre, mi amigo, mi amante, es todo para mí", afirma Zalinha.

La imagen de Lula es omnipresente. Pero a sus 80 años, algunos cuestionan la falta de relevo generacional en el PT. Wellington Damasceno responde: "Nosotros buscamos alguien para sucederlo y esto no va a haber, quizá en 50 o 100 años, pero creo que es el problema del PT".

Miedo por un mandato más radical

En el sindicato de Lula no esconden sus miedos por lo que pudiera conllevar un segundo gobierno bolsonarista…, que nadie duda sería el punto final de la longeva carrera política del actual presidente.

"El desmonte de la estructura de leyes laborales de nuestro país. Esto ya pasó con Temen, en 2017 con la reforma laboral. Después, Bolsonaro padre hizo muchas cosas y ahora el hijo quiere precarizar la situación mucho más".

Ante la pregunta de si sería más radical el mandato de Flávio Bolsonaro que el que hizo su padre, Wellington dice: "Creo que sí, sobre todo para los trabajadores, porque ellos ya saben cómo funciona la maquinaria pública y tienen una propuesta muy clara de cómo hacer esto".

Pase lo que pase el domingo, lo que aquí nadie duda es que, gane o pierda, Lula va a seguir visitando este lugar.

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