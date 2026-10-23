El yerno de Donald Trump habría gestionado cerca de 700 millones de dólares depositados en una cuenta secreta en Dubái, denuncia el libro. Estos fondos, aportados por los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, habrían beneficiado a un mercenario, a un señor de la guerra, a un antiguo asesino a sueldo… y a él mismo, por entonces asesor presidencial encargado de Oriente Medio.

El asunto se remonta a 2017. En su libro "Princes and thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed’s Secret Plot to Remake the Middle East" [Príncipes y ladrones: El complot secreto de Jared Kushner y Mohamed ben Zayed para remodelar Oriente Medio], el periodista de investigación Matthew Cole relata cómo un hacker del servicio de inteligencia militar ruso, el GRU, fue detenido en el Reino Unido por los servicios secretos neerlandeses y recibió amenazas si no colaboraba con ellos.

Al parecer, el hombre facilitó entonces el acceso a un servidor ruso, en el que se encontraban capturas de pantalla del iPhone de Jared Kushner. En aquel momento, Jared Kushner era asesor principal de la Casa Blanca y uno de los responsables de la política exterior estadounidense en Oriente Medio.

Transferencias sospechosas

Los holandeses empezaron a seguir su pantalla en tiempo real y le vieron consultar una cuenta del First Abu Dhabi Bank, a nombre de una fundación financiada con 750 millones de dólares por los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Jared Kushner no es el titular de la cuenta, pero tiene acceso a ella y puede realizar transferencias. También se ha detectado una cuenta similar, ubicada en Israel, con mil millones de dólares.

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Para Matthew Cole, estas cuentas financiadas por el príncipe heredero emiratí Mohamed ben Zayed y el príncipe heredero saudí Mohamed ben Salman estaban destinadas a servir a la política exterior estadounidense en la región. Gracias a ellas, Jared Kushner habría transferido dinero a un mercenario, un señor de la guerra y un antiguo asesino a sueldo, por ejemplo. También habría realizado transferencias a otros destinos para poder retirar el dinero sin que se le pudiera rastrear.

Jared Kushner y su abogado han rechazado de plano todas estas acusaciones.

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