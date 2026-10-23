En Europa, hacia las 12:15 GMT, París caía un 0,79 %, Fráncfort un 0,92 %, Londres un 0,53 % y Milán un 0,47 %. En Wall Street, los contratos de futuros de los tres principales índices apuntaban también a una apertura en negativo.

"Los mercados mundiales han vivido otra semana de fuerte volatilidad, marcada por una renovada presión sobre los valores tecnológicos, altos precios de la energía y persistentes preocupaciones por la inflación, factores que han afectado el ánimo de los inversores", resumió Daniela Hathorn, analista de Capital.com.

Paralelamente, "la temporada de resultados muestra que muchas empresas están teniendo dificultades para afrontar un entorno económico complicado", señaló Andreas Lipkow, analista de CMC Markets.

La deuda francesa, bajo vigilancia

La deuda francesa se beneficia de una cierta tregua tras varias sesiones de fuerte aumento de los tipos de interés. Hacia las 12:15 GMT, el rendimiento de la deuda francesa a diez años se estabilizaba en el 5,07 %, el mismo nivel que al cierre de la jornada anterior.

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Moody’s debe pronunciarse el viernes por la noche sobre la calificación de Francia. Una rebaja de la nota no puede descartarse. Los inversores dudan cada vez más de la solvencia francesa, con una deuda y un déficit públicos entre los más elevados de Europa, en un clima de intenso debate político en torno al proyecto de presupuesto para 2027 y de incertidumbre de cara a las elecciones presidenciales de la próxima primavera.

Los disturbios y saqueos del 17 de octubre han acentuado estas preocupaciones, llevando esta semana el rendimiento de los bonos franceses a diez años por encima del umbral simbólico del 5 %, por primera vez desde 2002.

La diferencia (spread) con la tasa de endeudamiento alemana, considerada una medida de la desconfianza de los inversores hacia la deuda francesa, volvió a ampliarse hasta superar los 1,73 puntos, un nivel inédito desde 2011, en plena crisis de la deuda soberana de la zona euro.

"Las turbulencias francesas aún no se han transformado en una verdadera crisis de la deuda europea", pero "conviene vigilar de cerca los diferenciales de tipos, mientras las protestas se extienden a otros países", según Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank.

El petróleo sigue subiendo

Los precios del petróleo volvían a subir este viernes después de que los Guardianes de la Revolución iraníes, el ejército ideológico de la República Islámica de Irán, amenazaran con ampliar el conflicto regional desencadenado a finales de febrero, lo que incrementó la prima de riesgo en el mercado.

Hacia las 12:15 GMT, el barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial del mercado petrolero, avanzaba un 1,63 % hasta los 115,02 dólares, superando la barrera de los 115 dólares por primera vez desde comienzos de mayo. El barril de WTI estadounidense subía un 2,02 %, hasta los 101,48 dólares.

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