El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, buscó el jueves reforzar el apoyo de sus aliados europeos después de anunciar que Kiev ya no acatará la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump de no atacar las refinerías rusas.

Las relaciones entre Kiev y Washington se han deteriorado desde la semana pasada, después de que Trump anunciara su decisión de suavizar las sanciones contra Rusia a cambio de que Moscú vuelque grandes cantidades de diésel en los mercados mundiales.

Zelenski calificó ese acuerdo de "indigno" y aseguró que solo servirá para alentar a Rusia a continuar su guerra contra Ucrania, lanzada en febrero de 2022. Varios de los aliados europeos de Kiev también criticaron el pacto.

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El malestar en Ucrania también aumentó esta semana por las interrupciones de un sistema satelital proporcionado por Estados Unidos, que dificultaron la capacidad de las fuerzas armadas ucranianas para responder a los intensos bombardeos rusos.

En respuesta, Trump consideró "una vergüenza" que Ucrania retome los ataques contra refinerías rusas. Y dijo que Kiev era responsable del alza en los precios globales de la energía.

"Creo que encuentro más difícil tratar con Zelenski que con Putin", afirmó el presidente estadounidense en una entrevista con Newsmax publicada el jueves.

En medio de este nuevo desacuerdo con Trump, Zelenski se reunió en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y mantuvo una serie de encuentros bilaterales con dirigentes europeos antes de participar en una cumbre de la Unión Europea el viernes.

"Todos en Europa queremos que esta guerra termine. Y para que eso ocurra, hacen falta señales contundentes: más presión real sobre Rusia y más apoyo militar para Ucrania", escribió Zelenski en redes sociales.

Los líderes europeos lo han respaldado en gran medida frente a los desencuentros con Trump.

Tras reunirse con Zelenski, el mandatario francés Emmanuel Macron afirmó el jueves que es "crucial" que Kiev reciba "todos los medios necesarios para protegerse".

"Puedo asegurarles, queridos amigos ucranianos y presidente Zelenski: NO ESTÁN SOLOS", escribió en redes sociales el primer ministro polaco, Donald Tusk.

"Máxima destrucción"

Zelenski declaró el jueves al diario Financial Times que Ucrania ya no se abstendría de atacar las refinerías rusas, dado que Moscú no estaba cumpliendo con la tregua sobre ataques contra infraestructuras energéticas anunciada el domingo por Trump.

Durante su reunión con Macron en Bruselas, Zelenski afirmó que el Kremlin había "lanzado un nuevo y despreciable ataque con drones contra infraestructura energética ucraniana" en la ciudad de Lutsk, lo que causó cortes de electricidad.

"Rusia ha ignorado de forma flagrante la propuesta del presidente estadounidense de una tregua energética. Y ahora se está aprovechando de los problemas de funcionamiento de Starlink para causar la máxima destrucción a todo lo que sostiene la vida cotidiana", escribió Zelenski en redes sociales.

Por su parte, el Kremlin acusó a Ucrania de obstaculizar los "intensos esfuerzos" de paz de Estados Unidos al reanudar los ataques contra refinerías. Las autoridades rusas informaron de un ataque con drones contra una refinería al sur de Moscú que provocó un incendio.

"Kiev sigue atacando estas instalaciones", declaró a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Starshield

El magnate tecnológico Elon Musk aseguró que su empresa SpaceX no estaba detrás de ninguna interrupción del sistema Starshield.

"Cualquier límite de velocidad o de uso lo decide el ejército estadounidense y, en última instancia, el presidente", dijo.

Ucrania utiliza el sistema Starshield de SpaceX para comunicaciones en el campo de batalla, ataques de medio alcance contra territorio ocupado por Rusia y drones interceptores.

Este sistema es independiente de Starlink, la red satelital civil que Ucrania también emplea, aunque no para operaciones ofensivas.

Según funcionarios ucranianos, la velocidad del servicio disminuyó el miércoles, lo que afectó la conectividad.

Ante esta situación, Europa admitió este viernes que no dispone de la capacidad necesaria para remplazar a corto plazo el sistema Starlink, afirmó este viernes la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas.

"Starlink es realmente necesario para Ucrania y, lamentablemente, a corto plazo Europa no puede reemplazar ese sistema", declaró Kallas, después de que Kiev reportara restricciones en el uso del sistema estadounidense de internet por satélite en los últimos días.

Para Emiliano García Coso, analista en Relaciones Internacionales de la Universidad Comillas ICADE Madrid, Kiev non puede privarse de la tecnología de Musk.

"En el tema de la colaboración es clave, para la propia supervivencia de Ucrania, que la administración Trump dé un paso atrás y que vuelva otra vez a permitir la operatividad completa del sistema Starlink, porque es clave ya no para defenderse, sino para proteger a la propia población ucraniana. Porque, si no, no tienen capacidad para avisar con unos diez minutos de antelación ante los bombardeos de la campaña masiva iniciada por el señor Putin", explica a RFI.

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