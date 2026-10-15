Con la corresponsal de RFI en Nueva York, Loubna Anaki

En su punto más bajo en las encuestas, Donald Trump sabe que mantener el control de la Cámara de Representantes y el Senado parece más que comprometido. Se acercan las elecciones del 3 de noviembre, por lo que el presidente estadounidense está acelerando el paso.

Esta semana, Trump realiza una serie de mítines para apoyar a los candidatos de su partido: Ohio, Arizona, Montana y Georgia. Y delante de sus seguidores, todo vale para movilizar a la gente.

"El Dividendo de Trump"

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En Alaska, el martes, Donald Trump sorprendió a todos al anunciar indultos presidenciales concedidos a tres propietarios de garajes condenados por violar las leyes anticontaminación. "¡Quieren enviarlos a prisión por diez años por reparar un motor! ¡Es una locura! ¡Yo, les concedo un indulto incondicional con efecto inmediato!" exclamó.

En las últimas semanas, el presidente ha multiplicado las promesas destinadas a seducir a los votantes y animarles a votar por su partido. En particular, prometió ofrecer cheques de 5.000 dólares a cualquier adulto estadounidense si los republicanos logran mantener el control de ambas cámaras. Incluso lo ha llamado el "Dividendo Trump".

En el campo demócrata, muchos cargos electos denuncian estas promesas como corrupción electoral. En cualquier caso, demuestra, una vez más, que Donald Trump está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar.

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