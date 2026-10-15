El redactor jefe del medio independiente ruso Nóvaya Gazeta fue detenido tras un allanamiento en su domicilio, informó el jueves el periódico, clasificado por las autoridades rusas como "agente del extranjero".
"El redactor jefe de Nóvaya Gazeta, Serguéi Sokolov, fue trasladado al Comité de Investigación (organismo judicial ruso) tras el allanamiento de su domicilio", informó Nóvaya Gazeta en Telegram.
Según este periódico, referente histórico de la prensa independiente en Rusia, la redacción perdió contacto con Sokolov alrededor del mediodía del jueves, "justo antes de una reunión editorial que debía presidir".
Un abogado se encuentra en camino para asistir a Sokolov, precisó también el medio.
Nóvaya Gazeta ha estado con frecuencia en la mira de las autoridades debido a sus investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos.
Las oficinas de la redacción fueron allanadas en abril y uno de sus periodistas, Oleg Rolduguin, fue arrestado.
La redacción y las actividades de este medio se redujeron tras la introducción de la censura militar al comienzo de la ofensiva rusa a gran escala en Ucrania, en febrero de 2022. Sin embargo, Nóvaya Gazeta continúa existiendo, principalmente en internet.
La clasificación como "agente del extranjero" impuesta por las autoridades rusas obliga a cumplir estrictas exigencias administrativas y el Kremlin la utiliza para reprimir a sus críticos.
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