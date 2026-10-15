Hay muchas causas. Pero una teoría ya debe descartarse, según Isabelle Derrendinger, presidenta del Consejo Nacional de la Orden de las Comadronas. "Realmente hay un argumento que refuto, y es cuando decimos 'las mujeres francesas tienen hijos más tarde en la vida, tienen más factores relacionados con la edad como la diabetes, la hipertensión'. Es lo mismo en todos los países europeos", insiste Derrendinger.

Mujeres en situaciones precarias

Magali Barbieri, directora de investigación en el Instituto Nacional de Estudios Demográficos, identifica otros factores más significativos. "Ha habido una caída significativa de la fertilidad en Francia en los últimos 15 años, que afecta principalmente a mujeres de entornos privilegiados", dice Barbieri.

"La proporción de mujeres de entornos desfavorecidos está aumentando entre las mujeres que dan a luz. Sin embargo, estas mujeres están sujetas a un mayor riesgo de mortalidad infantil que otras. Las mujeres en situaciones precarias en general, y las mujeres inmigrantes en particular, tienen más probabilidades de perder a sus hijos", añade.

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Francia ocupa el puesto 21 en Europa

Además, es posible que exista un problema de tensión en la atención hospitalaria, ya que el número de comadronas por parto está disminuyendo en algunos departamentos hospitalarios. Las dos expertas insisten en la importancia de la prevención y un buen seguimiento de los embarazos femeninos, especialmente en las zonas más pobres de Francia.

Con 4,08 niños fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos en 2024 —un aumento medio del 1% anual entre 2014 y 2024—, Francia ocupa el puesto 21 en Europa (de 27) en cuanto a mortalidad infantil, lejos de los mejores alumnos como Suecia, Finlandia o España.

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