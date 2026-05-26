Con France 24

Tras el cierre de campaña, Colombia comenzó la semana electoral con la apertura de 253 centros de votación en 67 países, que estarán abiertos entre el 25 y el 31 de mayo para una diáspora de 1.414.661 sufragantes. Más de la mitad de los colombianos registrados para votar en el exterior está en Estados Unidos y España.

Al interior del país, más de 41 millones de votantes están llamados a sufragar el domingo 31 de mayo para elegir al sucesor del presidente izquierdista Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

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Entre el continuismo de Iván Cepeda…

De los 12 aspirantes inscritos, los favoritos en las encuestas son el izquierdista Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico; el abogado y empresario de derecha que se presenta como independiente, Abelardo de la Espriella; y la derechista Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Cepeda, quien se presenta como el candidato de la continuidad de las políticas sociales del Gobierno Petro declaró que, si llegara a ganar, su eventual gobierno será de "justicia social y equidad (…) Nuestro segundo gobierno progresista tendrá una prioridad profundamente humana: poner el Estado al servicio de quienes han sido excluidos, olvidados o descartados", manifestó.

El aspirante izquierdista hereda el descontento ciudadano por algunas deudas del Gobierno Petro, como la fallida política de "paz total", un intento del Ejecutivo para entablar diálogos con los grupos armados ilegales del país que no funcionó. Los críticos de Cepeda lo acusan de tener vínculos con líderes del ahora extinto grupo guerrillero FARC, acusaciones que él siempre ha rechazado.

… y el retorno de la derecha con Valencia o De la Espriella

Para llegar a la Casa de Nariño, Cepeda deberá imponerse ante Abelardo de la Espriella, un empresario y abogado de 47 años que ha prometido recortes de impuestos, inversiones en minería y energía, así como una ofensiva militar contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico.

Sus críticos lo acusan de defender a imputados como el empresario Alex Saab, deportado a Estados Unidos la semana pasada para enfrentar cargos como testaferro y operador financiero del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro.

Entretanto, Paloma Valencia, ahijada política del expresidente Álvaro Uribe, ha prometido desmantelar la política de "paz total" de Gustavo Petro, para instaurar un modelo de "seguridad total" basado en el fortalecimiento de la fuerza pública, el control territorial y el fin de los beneficios a grupos armados al margen de la ley.

La senadora, de 48 años, aboga por reducir impuestos a las empresas y reactivar la exploración de hidrocarburos, incluido el fracking.

Encuestas cada vez más reñidas

A menos de una semana para la jornada electoral, las encuestas pronostican un escenario ajustado que derivaría en la convocatoria a una segunda vuelta, en la que se enfrentarían los dos candidatos más votados el próximo 21 de junio.

Varias encuestadoras decidieron publicar sus últimos pronósticos el fin de semana, al límite del silencio electoral. La medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC) sitúa como líder a Iván Cepeda con un 33,4 % de intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella, con el 30,9 %, y, muy por detrás, Paloma Valencia con el 12,6 %. La diferencia entre Cepeda y De la Espriella, de solo 2,5 puntos porcentuales, está dentro del margen de error del 3 % del estudio, lo que dibuja un empate técnico.

Un sondeo de la misma firma publicado el 3 de mayo otorgó al abogado ultraderechista apenas el 20,4 % del respaldo, lo que implica un incremento de 10,5 % en el último mes. Este impulso coincide con el desplome de la senadora uribista, también del espectro de la derecha, quien cedió un 15,6 % respecto a la medición anterior.

En la encuesta de AtlasIntel, Cepeda lidera con menos margen, con un 38,7 % frente al 37,3 % de Abelardo de la Espriella, lo que, nuevamente, implica un empate técnico, teniendo en cuenta el margen de error del 1 %, según la firma. Valencia permanece tercera en esta encuesta con el 14,3 % de intención de voto.

Una segunda vuelta necesaria

Otras encuestas ofrecen escenarios menos disputados, como la de Guarumo Ecoanalítica, que otorga una ventaja de casi el 10 % a Cepeda sobre De la Espriella; o la de Invamer, que amplia ese margen a 13 puntos porcentuales. Esta última medición otorga un 44 % del respaldo al candidato progresista. Sin embargo, según los sondeos, ninguno de los aspirantes obtendría más del 50 % de los votos, necesarios para ganar en primera vuelta.

Las encuestadoras revierten la proyección en caso de una segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella, en la que el candidato progresista sería derrotado por el de la derecha. Así, el Centro Nacional de Consultoría otorga a De la Espriella una ventaja del 2,7% respecto a Cepeda para la jornada del 21 de junio. El traslado de votantes de Valencia hacia el otro candidato de la derecha explicaría este posible repunte del abogado.

Entretanto, la encuesta que más favorece a De la Espriella, la de AtlasIntel, vaticina que el empresario se llevaría la victoria en segunda vuelta con el 50% de los votos, frente al 41,3 % de Cepeda.

No obstante, si la figura de la derecha en segunda vuelta es Paloma Valencia, el CNC proyecta que el candidato progresista sumaría el 40,8 % del apoyo contra el 39,1 % de la candidata uribista. En ese mismo escenario, AtlasIntel revierte la victoria a favor de Valencia por un margen del 3 %.

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