Con AFP

Estados Unidos anunció el lunes que atacó instalaciones de lanzamiento de misiles en el sur de Irán, lo que supone un revés para el alto el fuego a pesar de los aparentes avances en las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Tras semanas de estancamientos y amenazas, Washington y Teherán habían informado durante los últimos días de progresos en las conversaciones. Donald Trump incluso había presentado como inminente el anuncio de un acuerdo durante el fin de semana, mientras que la prensa estadounidense y los medios iraníes filtraban detalles de un futuro plan de paz.

"Para proteger a nuestras tropas"

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Pero el lunes el panorama pareció cambiar: por un lado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció una intensificación de la ofensiva en Líbano y, por el otro, hubo estos nuevos ataques de Washington contra Irán.

"Fuerzas estadounidenses condujeron ataques de autodefensa hoy en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes", aseguró Tim Hawkins, portavoz del mando del ejército para Oriente Medio. No dio detalles y se limitó a decir que los objetivos incluían estaciones de lanzamiento de cohetes y barcos que intentaban "colocar minas".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó en la mañana del martes durante una visita a India que aún era posible llegar a un acuerdo con Irán. "Hubo algunas conversaciones en Catar, así que veremos si podemos avanzar. Hay mucho diálogo de un lado para otro sobre el lenguaje específico en el documento inicial, así que tomará unos días", dijo.

Trump busca una salida a esta guerra impopular en su país, que ha perturbado gravemente la economía mundial debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo crudo y el gas que se consumen en el mundo. Rubio afirmó además que ese paso clave se reabrirá "de una forma u otra". Y añadió: "Lo que está sucediendo allí es ilícito, es ilegal".

Los precios del petróleo reaccionaron de manera dispar, tras volver a caer por debajo de los 100 dólares el lunes. El WTI norteamericano perdía un 5,2 % en Asia, mientras que el barril de Brent subía un 1,8%.

Cautela en ambas partes

Trump ya había atenuado las esperanzas de un acuerdo inminente, al decir que no quería "apresurarse" y advertir que solo firmaría un acuerdo "grandioso".

Teherán también se mostró cauteloso. "Hemos llegado a una conclusión sobre una gran parte de los temas en discusión", comentó el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai. "Pero decir que esto significa que la firma de un acuerdo es inminente (…), nadie puede hacer tal afirmación", agregó.

Paralelamente, una delegación de Pakistán, que incluía al principal mediador en el conflicto y jefe del ejército, Asim Munir, así como al primer ministro Shehbaz Sharif, visitó el lunes China, país que apoya sus esfuerzos.

El lunes por la noche, Trump también echó leña al fuego al advertir en redes sociales que espera que Irán entregue su uranio enriquecido a Estados Unidos para ser destruido: "El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para ser llevado a casa y destruido o, preferiblemente, en colaboración y coordinación con la República Islámica de Irán, destruido en el lugar o en otro aceptable", escribió.

No quedó claro si se refería a que esto forma parte de un acuerdo emergente con Irán.

Acuerdos de Abraham

Horas antes, Trump también había endurecido las condiciones para llegar a un pacto al exigir a Arabia Saudita, Catar, Pakistán, Egipto, Turquía y Jordania que firmaran los Acuerdos de Abraham. Ese conjunto de tratados negociados en 2020 dio lugar a una normalización de las relaciones de algunas naciones históricamente hostiles con Israel.

Baréin y Emiratos Árabes Unidos los firmaron, junto con Marruecos y Sudán. Pero muchos otros se han negado, en particular Arabia Saudita, así como Siria y Líbano, por el conflicto que devastó Gaza.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, avisó este martes de que los países de la región no podrán servir en el futuro como plataforma segura para las bases de Estados Unidos, en un comunicado difundido por la televisión estatal: "Lo que está claro es que las manecillas del tiempo no volverán atrás, y que los países de la región no servirán más de escudo para las bases norteamericanas", dijo Jamenei, afirmando que EEUU está perdiendo influencia en el Golfo, "alejándose cada día que pasa del estatus que tenía".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más