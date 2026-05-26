Como diría una famosa canción de Julio Iglesias “Unos que vienen y otros que se van…la vida sigue igual”. Y eso es lo que sucedió en la segunda fecha de la edición 2026 de Roland Garros. El lunes de pentecostés se presentaba por primera vez en un Grand Slam un nuevo talento español llamado Rafa Jodar. Un novato que se hizo notar desde principios de este año tras su prematura su incursión a la elite mundial.

Tras ganar el torneo de Marrakech y llegar a semifinales en Barcelona, logró encadenar con los cuartos de final en los Masters 1000 de Roma y Madrid. Con esta tarjeta de presentación era lógico que el público de Roland Garros tuviese muchas expectativas para ver su estreno en un Grand- Slam que salió a pedir de boca. A Rafa le sobraron dos mangas en su bautizo a 5 sets para demostrar que no se trata de un fenómeno casual. Con un 6/1 6/0 6/4 ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic el joven madrileño enseñaba sus credenciales sin pretensiones en un cuadro que de momento le viene a su favor.

Todo lo contrario, ocurría con un laureado en el Bosque de Boulogne. El suizo Stan Wawrinka, tenista regular que siempre tuvo que luchar a la sombra de su incombustible compatriota Roger Federer, salía por la puerta pequeña (Sin jugar en la cancha central Philippe Chatrier ) tras caer en una lucha encarnizada frente al neerlandés Jesper de Jong (3/6 6/3 3/6 4/6). Duro castigo para el campeón de Roland Garros en 2015 que mereció una gran ovación por parte del público y más reconocimiento por parte de una organización que en la presente edición esta más pendiente de rendir homenaje al adiós del local Gael Monfils o del tenista mas laureado de todos los tiempos, el serbio Novak Djokovic. Wawrinka , el mas humilde y humano entre los tenistas dejaba la tierra batida de Paris entre lágrimas pero con la satisfacción de haber dejado para siempre su impronta en la catedral de la arcilla.

El calor se alía con los tenistas sudamericanos

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El segundo día de estrenos tuvo color albiceleste. La armada argentina sigue posicionando a los suyos cuando se trata del polvo de ladrillo. A media tarde y cuando el calor mas apretaba fue Mariano Navone (Finalista hace 4 días en Ginebra) quien abría el baile para los suyos con una victoria conforme ante el estadounidense Jenson Brooksby (6/4 6/4 6/4). Dio continuidad Camilo Ugo Carabelli, que en un encuentro un tanto mas ajustado se deshizo de otro estadunidense, Emilio Nava, (7/6 6/3 6/3). Mientras que remataria la fiesta el tensita con mejor ranking del país, Francisco Cerundulo ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp (6/3 6/4 7/6 6/4).

De otro lado el sorprendente peruano Ignacio Buse llegaba a Paris con las fuerzas justas tras haber ganado el pasado fin de semana el torneo ATP 500 de Hamburgo. Un factor que se mostró determinante para caer con la cabeza alta ante el rudo y combativo tenista ruso Andrey Rublev , que paso muchos apuros para dejar fuera al tenista andino(6/3 7/6 6/3 7/5).

Por último del lado femenino, la incombustible tenista colombiana Camila Osorio no fallo en su cita anual con el publico parisino para sellar un (6/2 6/4) ante la rusa Ekaterina Alexandrova mientras que la mexicana Renata Zarazua poco pudo hacer ante la también rusa Diana Shnaider (6/4 6/1)

Ultimo día de estrenos

Este martes se llevará a cabo la última jornada de primera ronda donde entran en liza un buen puñado de candidatos a lograr el título. En damas las dos finalistas del año pasado se estrenan en la cancha central. A primera hora será el turno de la numero 1 mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, (que se mide a la española Jessica Bouzas) mientras que la vigente reina de la arcilla parisina, la estadounidense Coco Gauff se enfrentará a su compatriota Taylor Townsend. En el cuadro masculino la atención se centrará en el arranque del gran candidato, el italiano y numero 1 mundial Jannik Sinner, que se mide al local Clement Tabur. De igual modo será la primera toma de contacto de la tierra batida de Boulogne para el griego Stefanos Tsitsipas, el canadiense Felix Auger-Aliassime y el ruso Daniil Medvedev.

En cuanto a la participación latinoamericana el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo se confronta al británico Cameron Norrie y el boliviano Juan Carlos Prado al español Martin Landaluze. Del lado chileno Cristian Garin jugará ante el estadounidense Learner Tien y Alejandro Tabilo hará lo propio frente al polaco Kamil Majchrzak. Será un día muy nutrido de tenistas argentinos con el duelo fratricida entre Román Burruchaga y Sebastian Baez y los estrenos de Francisco Comesaña (frente al estadounidense Ethan Quinn), Juan Manuel Cerundolo (ante el británico Jacob Fearnley) y Facundo Díaz (frente al chino Zhizhen Zhang)

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