El motín tuvo lugar la víspera en una prisión de Barinas, en Venezuela, ese domingo 24 de mayo. En videos difundidos por el Observatorio Venezolano de Prisiones, se ve a decenas de hombres, a menudo con el rostro cubierto, rodeados de grandes nubes de humo negro, de pie sobre el techo de la cárcel. Los reclusos también muestran sus celdas completamente abiertas y exigen la destitución del nuevo director del centro, que llegó hace poco más de una semana, debido a los tratos que afirman sufrir: golpes, torturas y suspensión de las visitas.

En otro video difundido por la misma ONG, se ve a un recluso herido por lo que parece ser disparos de perdigones. "Nos están disparando", se oye exclamar una voz en una grabación captada desde el techo de uno de los edificios de la prisión, donde se habían colgado pancartas con mensajes como "SOS" y "Nos torturan". El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló en sus redes sociales que "1.200 hombres y más de 100 mujeres privadas de libertad en el Internado Judicial de Barinas (Injuba) se declararon en huelga".

Los familiares de los amotinados, reunidos por decenas frente a la entrada del establecimiento, no lograron impedir que la Guardia Nacional interviniera por la tarde. Yelitza Arrollo, sin noticias de su hijo desde el 8 de mayo, afirma que los custodios "lo encerraron, lo golpearon" y que los presos "sufren, porque los golpean de una manera realmente horrible. Son torturados, les echan agua fría, les aplican descargas eléctricas, los queman, los maltratan muchísimo. Queremos la destitución del director". Tras la intervención de las autoridades, las evacuaciones comenzaron en la noche del domingo al lunes, hacia otras cárceles del país.

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