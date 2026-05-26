Por la corresponsal de RFI en Bogotá

A pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, miles de jóvenes en Colombia se preparan para votar por primera vez. Para muchos de ellos, la jornada representa la oportunidad de participar activamente en las decisiones que marcarán el futuro del país, en especial aquellas que consideran más urgentes como lo destaca la joven estudiante Mariana Acosta.

"Espero que traten el tema de la seguridad en el país con mucha más seriedad", dice a RFI.

Martin Arévalo, estudiante de Relaciones Internacionales y quien por primera vez acudirá a las urnas, siente que tras meses de violencia electoral y campañas agresivas el ejercicio democrático genera una enorme presión para los colombianos.

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"Para mí se convierte en un reto. Siendo la primera vez votando, siento que hay una presión y demasiada información y opiniones, así como mucha polémica alrededor de todo este tema de las elecciones", estima.

Temas como el empleo, la educación, la seguridad y el costo de vida aparecen entre las principales preocupaciones de los jóvenes, así como la polarización que existe en el país como lo señala el universitario Daniel León.

"Independientemente de quien gane las elecciones, considero que la polarización política va a continuar. Creo que Colombia sigue manteniendo un enfoque muy primitivo frente a la dicotomía de los buenos y los malos en la política", deplora.

En Colombia, el voto joven podría tener un papel decisivo en estas elecciones, especialmente en un escenario marcado por el alto número de ciudadanos indecisos.

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