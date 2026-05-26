Por la corresponsal de RFI en La Paz

La ciudad de La Paz fue nuevamente escenario de masivas marchas de protestas en contra del Gobierno, pero también de enfrentamientos entre, por un lado, campesinos, mineros, fabriles y por el otro la policía. Y esto, pese al intento del presidente Rodrigo Paz de apaciguar los ánimos.

En su discurso por la celebración del primer grito libertario de América Latina, ocurrido en Chuquisaca hace 217 años, y cuando el Gobierno atraviesa una de sus peores crisis, el presidente Rodrigo Paz hizo una autocrítica.

"Y tal vez, y lo digo con la mayor humildad, nos hemos descuidado en comprender que sea un Gobierno amplio. Yo no tengo temor de decir nos faltó espacio e incluir esa diferencia en la unidad de la patria y del Gobierno", dijo.

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Paz anunció también que él y sus ministros se reducirán su salario en un 50%, e impulsarán una ley de exención de impuestos a los sectores más afectados por la crisis económica. Sin embargo, quienes protestaron en las calles expresaron ya no confiar en él.

La medida es casi simbólica. Su ingreso mensual es de unos 24.000 bolivianos (3.448 dólares) y la reducción no figura entre las demandas de los manifestantes.

Paz reiteró su llamado a dialogar a las organizaciones que lideran las protestas, pero descartó conversar con quienes usen la violencia.

“Hemos visto que se están reduciendo sueldos, salarios, pero ya no confía el pueblo, entonces la única petición del pueblo es la renuncia”, explicó un manifestante a RFI.

"¡El pueblo está emputado (molesto)!", proclamaron algunos manifestantes.

Enfrentamientos en La Paz

Tras llegar al centro de La Paz, grupos de huelguistas intentaron ingresar a la plaza de armas, donde Paz tiene sus oficinas y cuyas vías de acceso estaban cercadas por cientos de policías antimotines que los repelieron con gases lacrimógenos.

Los manifestantes los enfrentaron con piedras, palos, petardos y cilindros recortados de dinamita y una decena de ellos fueron detenidos. "¡Asesinos!", gritaban, para denunciar la muerte de una persona en otros choques con policías y militares el sábado.

Aunque primero lo negó, el gobierno confirmó este lunes el fallecimiento del fin de semana.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo con un llamado a huelga de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, y cortes de carreteras que llegan al medio centenar en distintos puntos del territorio.

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