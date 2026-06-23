¿Qué es el euro digital?

Se trata de una versión electrónica del euro, diseñada por el Banco Central Europeo (BCE) para ofrecer una alternativa a los gigantes estadounidenses del sector de los pagos.

"El efectivo seguirá vigente, y la gente podrá seguir utilizando los métodos de pago existentes. El euro digital simplemente ofrecerá una opción adicional a los consumidores y garantizará su libertad en cuanto a la forma de pago, en una vida cotidiana cada vez más digital", explicó a la AFP Alessandro Giovannini, asesor de este proyecto en el BCE.

Pero, sobre todo, "también es una oportunidad para poner fin a una dependencia con la que nos hemos conformado durante demasiado tiempo", afirma.

De hecho, la zona del euro depende en gran medida de sistemas administrados por operadores privados, en su mayoría estadounidenses, como Visa, Mastercard y American Express, pero también PayPal o Apple Pay.

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"Hoy en día, casi dos tercios de los pagos con tarjeta en la zona euro son procesados por empresas no europeas, y 13 de los 21 países de la zona euro carecen de un sistema nacional de tarjetas para los pagos cotidianos en tiendas físicas o en línea", destacó Giovannini.

Los europeos tienen presente una lección amarga: las sanciones impuestas el año pasado por Washington contra jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), entre ellos el francés Nicolas Guillou, que de imprevisto quedó privado de su tarjeta Visa.

¿Cómo funcionará?

Los euros digitales siempre tendrán el mismo valor que su equivalente en monedas y billetes.

Para usarlos, habrá que crear una cuenta específica en un banco o en una institución pública, como una oficina de correos, y transferir dinero a esa cuenta desde otra o mediante un depósito en efectivo.

Luego se podrá pagar con estos euros virtuales en tiendas, en línea o entre particulares, a través de diferentes métodos: tarjeta de pago, aplicación bancaria o con teléfono.

El sistema respetará la privacidad, sin posibilidad de identificar a los autores de las transacciones, y con un modo "fuera de línea" que ofrecería la misma confidencialidad que el efectivo.

Además, el BCE está trabajando con los actores del comercio electrónico en opciones innovadoras, como los pagos condicionales: pago una vez realizada la entrega o a varias cuotas.

¿Por qué los bancos no lo quieren?

Les banques voient dans l’euro numérique un concurrent de Wero, leur nouveau système de paiement paneuropéen

Los bancos se muestran muy críticos, por varias razones.

La principal es el costo, pues temen tener que pagar una factura astronómica: 18.000 millones de euros (unos 20.500 millones de dólares) para todo el sector financiero, según un estudio publicado en abril por la Federación Bancaria Europea (EBF).

El BCE, por su parte, promete un costo mucho más razonable, estimado en octubre entre 4.000 y 5.800 millones de euros.

Los bancos también temen verse debilitados: si los clientes convierten su dinero en euros digitales, sus depósitos bancarios se reducirán drásticamente, advierten. Un riesgo descartado por el BCE, guardián de la estabilidad financiera en la zona del euro.

"Gracias a su diseño, que impide retiros masivos de depósitos, el euro digital no presentaría tales riesgos, ni siquiera en situaciones de crisis extremas e improbables", defendió Giovannini.

Por último, los grandes bancos ven en el euro digital un competidor de sus propias soluciones de pago, entre ellas Wero, el nuevo sistema paneuropeo.

¿Cuándo se lanzará?

El BCE espera comenzar a emitir euros digitales en 2029, si se aprueba la legislación necesaria antes de fin de año.

El cronograma es todo un desafío. La Comisión Europea presentó un proyecto de ley hace ya tres años, que se ha estancado por completo en el Parlamento Europeo.

La situación se desbloqueará en principio este martes, ya que la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento se dispone a aprobar la apertura de negociaciones con los Estados miembros, con el fin de llegar a un acuerdo sobre este texto.

Si estas conversaciones concluyen a tiempo, el BCE se declara listo para lanzar una fase piloto a mediados de 2027, con el fin de probar este futuro medio de pago antes de su lanzamiento efectivo.

El BCE defiende estos plazos de lanzamiento, que algunos consideran demasiado largos.

"El euro digital reducirá la dependencia (de soluciones no europeas) en toda la zona del euro y abarcará todos los tipos de pagos. Ninguna otra iniciativa tiene la misma ambición de fortalecer de manera estructural la soberanía europea", consideró Giovannini.

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