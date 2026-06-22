Dos millones de estudiantes repiten examen de Medicina entre protestas y denuncias de fraude

Más de 2,2 millones de estudiantes realizaron este domingo una nueva convocatoria del examen nacional de acceso a Medicina en India, un mes después de que la prueba original fuera anulada por una filtración masiva de respuestas que desencadenó protestas estudiantiles, cuestionamientos al sistema educativo y exigencias de renuncia contra el ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

La repetición del examen NEET (UG), considerado una de las pruebas de admisión más competitivas del mundo, se desarrolló bajo un amplio despliegue de seguridad y en medio de una crisis que ha puesto en tela de juicio la credibilidad de los mecanismos de acceso a la educación superior en el país asiático.

Las Cucarachas exigen la salida del ministro

El movimiento utiliza imágenes generadas por la inteligencia artificial de un insecto que usa traje y corbata para representar lo que llama una fiesta para los jóvenes “que siguen siendo llamados perezosos, crónicamente en línea y, más recientemente, cucarachas” © Imagen generada por IA/CJP

Mientras millones de aspirantes acudían a los centros de examen, estudiantes mantenían una sentada indefinida en Nueva Delhi para reclamar la dimisión del ministro de Educación.

La protesta es liderada por el denominado Cockroach Janata Party (CJP) o Partido de las Cucarachas, un movimiento juvenil surgido en redes sociales que se ha convertido en una de las principales expresiones del descontento universitario.

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Los manifestantes sostienen que la filtración de respuestas no constituye un incidente aislado, sino una muestra de las deficiencias estructurales del sistema educativo y de supervisión de exámenes.

Operativo sin precedentes

La Agencia Nacional de Exámenes (NTA) intentó transmitir confianza antes de la realización de la prueba.

“¡Mucha suerte a todos los candidatos de NEET (UG) 2026! Este es el día para el que se han preparado. Mantengan la calma, confíen en sí mismos y den lo mejor de sí”, señaló el organismo en un comunicado.

Para evitar nuevas irregularidades, el Gobierno desplegó un amplio dispositivo de seguridad que incluyó la participación de la Fuerza Aérea india en la custodia de materiales relacionados con el examen.

Las autoridades también establecieron una monitorización en tiempo real mediante 138.560 cámaras de circuito cerrado distribuidas en 5440 centros de examen y activaron 51.311 inhibidores de señal para impedir posibles fraudes electrónicos.

A ello se sumaron sistemas de autenticación biométrica, vigilancia asistida por inteligencia artificial y herramientas de geolocalización para reforzar los controles.

Arrestos y nuevas investigaciones

Aunque la NTA aseguró que la repetición del examen concluyó sin incidentes generalizados, las autoridades informaron sobre varias detenciones vinculadas a intentos de fraude.

En el estado de Bihar fueron arrestadas 30 personas, entre ellas nueve candidatos suplentes y 18 miembros del personal relacionado con centros de examen, por presuntas irregularidades durante el proceso.

Además, en Hyderabad un aspirante fue detenido después de que las autoridades descubrieran un teléfono móvil oculto en el tanque de descarga de un baño del centro donde se realizaba la prueba.

La agencia también anunció una investigación sobre la difusión de videos falsos en redes sociales que supuestamente mostraban nuevas filtraciones del examen, al considerar que formaban parte de una campaña de desinformación.

El bloqueo de Telegram amplía la controversia

La crisis adquirió una dimensión adicional tras la decisión gubernamental de bloquear temporalmente la aplicación de mensajería Telegram.

Según las autoridades, la medida buscaba impedir que redes de fraude utilizaran la plataforma para vender respuestas falsas o material relacionado con el examen.

La restricción, avalada por el Tribunal Superior de Delhi, se mantuvo vigente hasta la jornada de la prueba y provocó críticas de organizaciones civiles, que consideran que la medida no ataca las causas profundas del problema.

La polémica también tuvo efectos tecnológicos y sociales. Diversos medios indios reportaron un aumento significativo en las descargas de redes privadas virtuales (VPN), utilizadas por usuarios para intentar mantener el acceso a la aplicación.

El costo humano de la presión académica

La filtración de respuestas y la posterior anulación del examen reavivaron el debate sobre la presión que enfrentan millones de estudiantes indios.

Durante las protestas, un estudiante de 18 años relató que algunos de sus compañeros tuvieron pensamientos suicidas después de conocerse el escándalo.

Las cifras oficiales muestran que la situación trasciende este caso particular. Datos gubernamentales y registros sanitarios indican que más de 13.000 estudiantes mueren por suicidio cada año en India, equivalente a cerca del 7,6 % de todos los suicidios registrados en el país.

Entre 2019 y 2024, alrededor de 12.600 suicidios de jóvenes fueron vinculados formalmente al fracaso o la presión asociada a exámenes académicos oficiales.

Una prueba decisiva para el futuro de millones

El NEET constituye la principal vía de acceso a las facultades de Medicina de India y es considerado uno de los exámenes más competitivos del mundo debido al enorme volumen de aspirantes y a la limitada cantidad de plazas disponibles.

Por ello, la filtración de respuestas y las posteriores denuncias de fraude han trascendido el ámbito educativo para convertirse en una crisis política y social que mantiene la presión sobre el Gobierno y sobre el ministro de Educación, mientras estudiantes y organizaciones civiles exigen reformas que garanticen procesos de selección transparentes y confi

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