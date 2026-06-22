El Tribunal Supremo condenó a Ábalos por organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias, en un caso relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19, informó el poder judicial en un comunicado.

El Tribunal Supremo considera probado que el Ministerio de Ábalos amañó contratos públicos millonarios para comprar mascarillas, durante los peores meses de la pandemia de la covid, a empresas vinculadas a Víctor de Aldama, el corruptor que compensaba con dinero los favores del ministro Ábalos y su asesor, Koldo García, quien fue condenado a 19 años por los mismos delitos. El tribunal sentencia que los tres formaban una “organización criminal” que cometió “graves” delitos de corrupción, y condena a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel.

El tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, que ejercía de enlace entre los políticos y las empresas, fue condenado a 4 años y medio de cárcel, pero no ingresará en prisión por su colaboración con la justicia en este caso.

José Luis Ábalos fue durante años uno de los hombres de confianza del presidente español, el socialista Pedro Sánchez. Incluso formó parte de su gobierno como ministro de Transportes, hasta que fue apartado en 2021.

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Sánchez, asediado por sospechas de corrupción en su entorno

La condena golpea al presidente Pedro Sánchez, asediado por las sospechas de corrupción en su entorno: este pasado sábado se supo que su mujer, Begoña Gómez, se sentará en el banquillo de los acusados ante el controvertido y cuestionado juez Juan Carlos Peinado.

La sentencia es un revés para Sánchez, que se añade a otro quebradero de cabeza judicial, con su hermano recién juzgado por un caso de tráfico de influencias, y por otro colaborador cercano, Santos Cerdán, también imputado por corrupción. A ellos se suma la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno socialista muy afín a Sánchez, por haber influido presuntamente en el Ejecutivo a cambio de comisiones ilegales.

El exministro Abalos denunció durante el juicio un intento de "politizar" el caso y cargó contra la oposición conservadora, que presentó la denuncia inicial, por hacer un "uso torticero de la justicia".

Desde su puesto como secretario de organización, el exministro Abalos fue el encargado de pilotar la moción de censura que en 2018 desalojó del poder al conservador Mariano Rajoy por una condena por corrupción a su partido.

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