Las declaraciones de France Pierron sobre la eventual ausencia del jugador belga fueron las siguientes: “Hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar (…) y tú vas a dejarlo todo para asistir al nacimiento de tu hijo, que es un momento asqueroso, perdón, en el que el padre no sirve para nada…”, había afirmado el viernes France Pierron, que presenta a diario el programa “L’Equipe de choc”.

Estas declaraciones desataron una fuerte polémica en las redes sociales, y la comentarista fue acusada de defender ideas anticuadas sobre el papel de los padres.

El delantero expresó su deseo de volver a Bélgica para estar junto a su esposa cuando dé a luz a su primer hijo, un acontecimiento que podría tener lugar entre los posibles octavos y cuartos de final de los “Diablos Rojos”.

Ante la magnitud de la polémica, la periodista se declaró “apenada” en X el sábado y aseguró que su “intención nunca había sido restar importancia al lugar o al papel de los padres junto a su pareja y su hijo”.

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El lunes por la mañana, justo antes de emitir una nueva entrega de “L’Equipe de choc” (a las 11:00 horas, hora francesa), la cadena difundió un comunicado para “desmarcarse de estas declaraciones, muy alejadas de los valores del grupo, y pedir disculpas al futbolista en cuestión y, en general, a su público”.

L’Equipe también ha reafirmado “su compromiso con la lucha contra el ciberacoso y condena con la mayor firmeza cualquier forma de violencia, intimidación o amenaza hacia France Pierron”, quien ha sido objeto de numerosos insultos en las redes sociales.

La periodista fue sustituida por uno de sus colaboradores habituales, Pierre Bouby.

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