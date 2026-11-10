Entre las olas de calor que azotaron Europa y la catástrofe causada por derretimiento brutal de un glaciar en Nepal, la cumbre climática de Naciones Unidas COP31 abrió sus puertas este año en Turquía en medio de una intensificación de la crisis climática.

Los modelos científicos indican que nos encaminamos hacia un 2.8°C grados de aumento de la temperatura global, muy por encima de lo que se prometió en el acuerdo de Paris en 2015, para limitar a 1.5° el calentamiento global. En este contexto, ¿qué se puede esperar de esta cita diplomática? ¿Aún hay razones para ser optimistas?

Esta semana en Vida en el planeta, Alejandra López Carbajal, es experta en negociaciones climáticas, ex asesora del gobierno mexicano y actualmente directora de diplomacia climática de la ONG Transforma.

RFI: Existe un consenso de que, con el Acuerdo de París de 2015, ya se negoció lo esencial en materia de objetivos climáticos y que ahora se trata más bien de implementar las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las promesas financieras. ¿Qué temas han puesto en la mesa Turquía y Australia, los dos países que organizan esta conferencia de las partes Cop31?

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Alejandra Lopez: Turquía arrancó con tres grandes metas que anunció en junio. Primero, la meta de electrificación global para alcanzar 35% de energía procedente de la electricidad a 2035 en transporte, industrias pesadas y en calefacción. Luego, la meta de reducción de residuos, que es básicamente reducir a la mitad a la mitad los residuos globales al año 2035, haciendo un impulso específico de economía circular; y trabajar también en ciudades y edificios resilientes de manera que se reduzca el consumo y la intensidad del consumo energético en al menos en un 25% de 2035. Y Australia está muy concentrada en tratar de multiplicar, sobre todo la meta de electrificación.

Alejandra López Carbajal, experta en negociaciones climáticas para el centro de análisis Transforma.

RFI: En un contexto en el que las emisiones de CO2 rompen récords, ¿son suficientemente ambiciosas estas propuestas de Australia y Turquía en esta COP31?

Alejandra López: Estas metas no son suficientes porque no están atacando el origen de las emisiones. Alcanzar el 35% de electrificación de 2035 es una meta baja, digamos porque estamos pasando de 20 a 35%. Pero ya vemos una tendencia global de electrificación, sobre todo de sistemas de transporte. El mercado está avanzando en esa línea. Además, hay una manera en la que está dicha que a mí me deja un muy mal sabor de boca: no se no menciona que tiene que ser con energías renovables. Y si solo avanzamos en electrificación por electrificar, perfectamente podemos estar electrificando con combustibles fósiles y no estamos reduciendo emisiones. La decisión marco de la COP 31 debería mencionar salvaguardas y para indicar por ejemplo que este 35% de electrificación en 2035 se alcanzará con energías renovables y apoyando estas transiciones en el sur global, que es a donde no necesariamente están llegando todas las inversiones que se necesitan.

RFI: Si entiendo bien, el tema de la electrificación permite de hablar de lucha contra el cambio climático, sin hablar directamente del tema de los combustibles fósiles. Un tema que genera divisiones en las cumbres climáticas donde hay muchos países que aún se oponen a mencionar el tema en los acuerdos finales.

Alejandra López: Sí, hay muchas fuerzas políticas y económicas que buscan detener esa transición hacia la eliminación de los combustibles fósiles de nuestras matrices energéticas. Hay otros elementos que tenemos que tomar en cuenta. Hoy hay muchos países que dependen económicamente de las ganancias de los combustibles fósiles para hacer obra pública. En muchos países los hospitales, los puentes, las escuelas son construidas con ingresos de hidrocarburos.

Tengo clarísimo que, en México, por décadas y décadas, toda la obra pública se hizo gracias a la venta de petróleo. Entonces sería muy difícil que de un día para otro eliminásemos todos los combustibles fósiles del universo. Primero porque mucha gente se quedaría básicamente sin electricidad, sin calefacción, sin una forma de transportarse. Pero, además, muchos gobiernos se quedarían sin ingresos. Es un reto real de en el que el lobby petrolero está obstaculizando las transformaciones. Pero también hay un reto real de diversificación económica en el que tienen que enganchar los gobiernos que hoy tienen esa dependencia para repensar sus propios sistemas económicos.

RFI: En materia financiera, hace dos años en la COP29 de Azerbaiyán, los países desarrollados se comprometieron a dedicar 300 mil millones de dólares para luchar contra el cambio climático. ¿Está llegando el dinero a los países que no tienen fondos para financiar la transición energética?

Alejandra López: Sí, hay recursos que están fluyendo a través de los fondos multilaterales climáticos. Hay seis fondos multilaterales climáticos el GEF (Fondo para el medioambiente mundial), el GCF (Fondo Verde para el Clima), el Fondo de Adaptación, el Fondo para Pérdidas y Daños y dos fondos más.

Los fondos climáticos no han dejado de funcionar y siguen dando recursos al mundo en desarrollo. Eso es importante decirlo. Ahora, la triplicación prometida de la cantidad de recursos que tienen estos fondos no se ve, pero ni de cerca.

Recordemos que hay una cosa importante que ocurrió en estos dos años, desde que se aprobó la nueva meta de financiamiento, que es que está el gobierno de Estados Unidos abandonó el acuerdo de París, la Convención climática de la ONU contra el cambio climático, cerró las oficinas de USAID, que eran uno de la una de las entidades más grandes que daban cooperación internacional para el desarrollo y financiamiento climático.

En términos del financiamiento climático en general, esta decisión esta teniendo incidencia en las decisiones de Fondo Monetario Internacional y de Banco Mundial que son fideicomitentes de varios de estos fondos climáticos. O sea, estos dos años han sido malos, no en términos de cooperación internacional para el Desarrollo.

RFI: Nepal, donde desaparecieron miles de personas en un deslave tras el derretimiento de un glaciar en agosto, debería recibir 20 millones de dólares de este fondo de pérdidas y daños por motivos climáticos.

Alejandra López: El gobierno de Nepal dijo que les iba a costar casi 2 mil millones de dólares recuperarse, reconstruir, etcétera. Se acercaron al Fondo de Respuesta para Pérdidas y Daños para pedir recursos y primero, los países desarrollados, miembros de la junta del Fondo dijeron que esta catástrofe no estaba relacionada con cambio climático. Obviamente hubo mucho movimiento mediático por parte del gobierno de Nepal. Al final hicieron una reunión extraordinaria para revisar el caso de Nepal y decidieron darles el primer desembolso del fondo con 20 millones de dólares. Pero 20 millones de 2 mil millones de dólares que le va a costar al gobierno de Nepal, es una gota en el océano.

RFI: Para concluir, llevamos tres décadas tratando de evitar el cambio climático, negociando en las cumbres climáticas. A pesar de ello, las emisiones de CO2 no hacen sino aumentar. Nos encaminamos a un aumento de 2,7°C grados de la temperatura a finales del siglo. ¿Aún vale la pena asistir a estas COP climáticas?

Alejandra López: Yo creo que el sistema multilateral ha tenido éxitos. Si no existiera el sistema de la COP estaríamos muchísimo peor [nota del redactor: sin los compromisos en las COP, el mundo se encaminaría hacia 4 grados de aumento de la temperatura global]. Entonces, las COP siguen siendo importantes y deben seguirlo siendo.

Pero las cumbres bilaterales de acuerdos comerciales de la Unión Europea con India, de la Unión Europea, con China, de China, con CELAC, de China, con Mercosur, de Estados Unidos, con en el escudo de las Américas para América Latina, o sea en esos espacios políticos comerciales que ocurren fuera del sistema de las COP y fuera del sistema de Naciones Unidas también son espacios climáticos por naturaleza. Porque ahí se toman decisiones sobre la energía que utilizamos, sobre las inversiones que hacen los países, sobre qué tipo de acciones se tienen que promover y hacia dónde tienen que ir los dineros del mundo.

Incluso a nivel de las elecciones de nuestros países, en los escenarios que tenemos climáticos y en las proyecciones de las siguientes décadas, cualquier elección presidencial, cualquier elección de Congreso, es una elección climática y nosotros como votantes tenemos que estar alineados con esa idea, porque a quien estemos votando puede tomar una decisión que puede cambiar el rumbo de la acción climática local, nacional o global.

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