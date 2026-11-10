Con AFP

En una entrevista de 2022 con el filósofo Michel Onfray, en la revista Front Populaire, el autor de la novela Sumisión presentó a los musulmanes como una amenaza para la seguridad de los franceses "de souche" (es decir, nativos).

"Bataclan al revés"

"El deseo de la población francesa nativa, como se dice, no es que los musulmanes se asimilen, sino que dejen de robarlos y agredirlos. O, otra solución, que se marchen", dijo entonces el escritor francés Michel Houellebecq. También predijo futuros "Bataclan al revés" respecto a los musulmanes, en referencia a los ataques yihadistas del 13 de noviembre de 2015.

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En enero de 2023 se presentó una denuncia en el tribunal judicial de Nanterre (región de París) por la Unión de Mezquitas de Francia (UMF) contra Michel Houellebecq, Michel Onfray y el director de Front Populaire, Stéphane Simon.

"Libertad de opinión y expresión", según su defensa

"Michel Houellebecq impugna el delito penal del que se le acusa. Las declaraciones ofensivas no contienen ninguna dimensión de exhortación, ni siquiera implícita, y por tanto entran dentro del ámbito de la libertad de opinión y expresión", dijeron a AFP sus abogados Thibault de Montbrial y Louis Cailliez.

"Un profeta de la desgracia no desea la desgracia, todo lo contrario. Su lugar no es en un tribunal", dijeron los abogados, añadiendo que "Michel Houellebecq solo puede deplorar la creciente judicialización de los debates intelectuales."

En el libro Unos meses en mi vida, octubre de 2022-marzo de 2023, Houellebecq había retractado sus comentarios, considerándolos torpes y diciendo que era víctima de su propia estupidez o ingenuidad, pero también de la codicia de quienes explotan su notoriedad.

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