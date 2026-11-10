Más de 1.000 millones de dólares al día: ese es el superávit comercial que China registra, de media, con la Unión Europea desde enero de 2026. En total, 310.000 millones de dólares en diez meses, casi un 29 % más que el año pasado, pese a los esfuerzos de los 27 Estados miembros de la UE por invertir la tendencia.

El comercio exterior sigue siendo un motor de la economía china, especialmente gracias al fuerte crecimiento de la demanda de productos relacionados con la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos.

Solo en octubre de 2026, las exportaciones chinas aumentaron un 35,2 % interanual, hasta alcanzar los 412.300 millones de dólares. Las importaciones también crecieron notablemente (+41,6 %, hasta los 307.100 millones), pero sin impedir que se ampliara su ventaja.

De las exportaciones, 54.580 millones de dólares se dirigieron a la Unión Europea en octubre. Las exportaciones chinas hacia Estados Unidos también aumentaron ese mes, un 32,9 %, hasta los 46.400 millones, pese a la guerra arancelaria iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump.

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Está previsto que este se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping, al margen de la cumbre de la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) la próxima semana en Shenzhen, al sur de China. También se contempla una reunión trilateral con el dirigente ruso Vladímir Putin.

En 2025, el umbral del billón de dólares de superávit comercial no se había alcanzado hasta noviembre. El año cerró con un superávit récord de 1,2 billones de dólares.

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