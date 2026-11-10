Se les llama "Cyber Partisans" y "Silent Crow" (cuervo silencioso). El primero es un grupo de opositores bielorrusos, el segundo un grupo de hackers ucranianos. Ambos afirman haber pirateado la agencia estadística rusa Rosstat, accediendo a 25.000 ordenadores. Habrían extraído de allí 23 terabytes de datos y desenterrado 11 millones de certificados de defunción.

Entre el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 y agosto pasado, casi 400.000 rusos habrían muerto. Para ser exactos, 392.700, que corresponden a certificados de defunción que mencionan causas como "bombardeos", "drones" u "operación militar" según datos de "Cyber Partisans". Por su parte, "Silent Crow" estima el número de muertes en 450.000, porque tiene en cuenta a víctimas que no están registradas bajo estas razones explícitas.

Un número que probablemente esté subestimado

Bloomberg, que ha tenido acceso a esta información, dice que probablemente el número de muertes esté subestimado porque estos datos provienen de certificados de defunción elaborados en su debida forma.

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Aparte de eso, hay cuerpos no identificados, por lo tanto no registrados, de otras personas que están desaparecidas. Y luego todos los que resultaron heridos y murieron solo después, y que no fueron registrados como víctimas de guerra.

El número de muertes en el frente es generalmente un tema delicado en tiempos de guerra. No hay que comunicar las pérdidas para no dar información al enemigo, pero también para no desanimar a sus tropas y a la sociedad civil en general.

Pero en Rusia, la censura es especialmente fuerte. Justo después de la guerra de Crimea en 2015, Vladimir Putin firmó un decreto que clasificaba como "secreto de Estado" cualquier información sobre pérdidas militares ocurridas "en tiempos de paz, durante operaciones especiales" o en tiempos de guerra.

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