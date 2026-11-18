Aunque Baréin ya ha sido atacado en los últimos días, Kuwait no había sufrido bombardeos desde principios de septiembre y sus habitantes no ocultan su angustia.

"Los ruidos de los aviones y las explosiones ya no marcaban el día a día como antes. Pero lo ocurrido ha reavivado nuestra preocupación", declaró Hani Mohamed, un empresario egipcio de 40 años.

Widad Mohamed, una jordana, cuenta que oyó al amanecer "explosiones después de observar una intensa actividad aérea" y afirma que también teme por su seguridad.

"Esta mañana he dudado si llevar a mis hijos al colegio, por miedo a que les ocurriera algo", añadió esta ama de casa de 48 años.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El ejército kuwaití dijo el miércoles que estaba "contrarrestando ataques con drones" y alertó a la población de posibles explosiones como consecuencia de "la interceptación de objetivos hostiles".

Poco después, el ejército iraní confirmó haber lanzado "drones de combate y drones suicidas" que habían "atacado sistemas de defensa antiaérea Patriot", así como "plataformas de lanzamiento de drones y misiles" del ejército estadounidense en Kuwait.

Represalia "sin límites geográficos"

En Baréin, las fuerzas armadas anunciaron que habían repelido "traicioneros ataques aéreos iraníes" contra el archipiélago. Desde el viernes, y por primera vez desde septiembre, Irán lo ha atacado en cuatro ocasiones.

Los dos países del Golfo, donde hay una importante presencia militar estadounidense, emitieron alertas para advertir a la población de un peligro inminente.

Citado por la agencia de noticias Fars, el jefe del ejército iraní, el general Amir Hatami, advirtió de que su país estaba preparado para responder de forma "más devastadora y sin límites geográficos" contra Estados Unidos y sus aliados en caso de nuevos ataques contra su territorio.

Irán informó el martes de un ataque estadounidense contra la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz y dijo haber sido blanco de bombardeos estadounidenses a principios de noviembre.

Un responsable militar estadounidense afirmó a AFP que aviones de combate estadounidenses habían atacado allí "munición de precisión para atacar en defensa propia una base de lanzamiento de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", el poderoso ejército ideológico de Irán.

Este ataque respondía a "la legítima defensa", añadió el responsable, que precisó que era una respuesta a una "agresión contra personal e intereses estadounidenses".

El martes, Irán reivindicó un ataque contra una base estadounidense en Baréin. Los Guardianes de la Revolución afirmaron haber atacado "un sistema de radar" de la base de Sheikh Isa en respuesta a las "repetidas violaciones del espacio aéreo iraní por parte de drones del ejército estadounidense".

Un marinero desaparecido

La guerra en Oriente Medio estalló a finales de febrero con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió atacando, entre otros objetivos, a los países del Golfo aliados de Washington.

Un alto el fuego en abril puso fin a casi 40 días de intensos bombardeos, pero el frágil entendimiento se rompió este verano y desde entonces los ataques se producen de forma intermitente.

Los enfrentamientos se concentran en el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el abastecimiento mundial de hidrocarburos.

Teherán mantiene cerrado este paso marítimo y ataca regularmente a los buques que intentan cruzarlo sin su autorización. Washington impone a su vez un bloqueo de los puertos iraníes y su marina de guerra escolta a petroleros a través de esta vía.

La filial logística del gigante petrolero emiratí Adnoc anunció el miércoles que uno de sus buques había sido atacado la víspera en el estrecho.

"Un miembro de la tripulación sigue desaparecido y continúan las operaciones de búsqueda y rescate", indicó Adnoc Logistics & Services en un comunicado, en el que añadió que los demás miembros de la tripulación, once de los cuales resultaron heridos, habían sido evacuados.

Mientras las negociaciones entre Irán y Estados Unidos llevan meses estancadas, se espera que la guerra en Oriente Medio figure en la agenda de una cumbre tripartita que se celebrará esta semana en China entre Donald Trump y sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin.

Catar, que ejerce de mediador entre Estados Unidos e Irán, condenó enérgicamente los últimos ataques iraníes contra sus vecinos y advirtió de "una peligrosa escalada".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más