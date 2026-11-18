China acoge estos días el encuentro internacional de una veintena de líderes del APEC, que agrupa a potencias y economías emergentes de la región Asia y Pacífico, el principal centro de gravedad económico y geopolítico del siglo XXI. Más de 2.000 representantes políticos y empresas se dan cita en este evento.

Shenzhen, el polo de innovación tecnológico y manufactura avanzada de China, es la ciudad anfitriona de la reunión de la APEC, grupo de 21 países que concentran dos tercios del PIB real mundial, representan casi la mitad del comercio global de mercancías y reúnen al 36% de la población del planeta. Los líderes mundiales abordarán, entre otros temas, las armas nucleares y la inteligencia artificial.

Antes de la cumbre, el presidente chino, Xi Jinping, ha mantenido reuniones con tres mandatarios de Latinoamérica, entre ellos con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Los tres miembros latinoamericanos del foro, México, Chile y Perú, buscan ampliar las alianzas comerciales para reducir su dependencia de Estados Unidos. Por su parte, el objetivo de Pekín es fortalecer los lazos con la región.

En un tablero geopolítico de tensión global, la cumbre del APEC sienta en la misma mesa a grandes potencias y competidores, como Estados Unidos, China, Rusia y Japón.

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Hoy, Xi Jinping y el presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvieron una larga reunión al margen de la cumbre, en la que fortalecieron sus lazos como países vecinos y socios estratégicos. Para Xi, las relaciones entre China y Rusia aportan estabilidad y certidumbre en un mundo turbulento. En medio de alabanzas, el presidente chino también lanzó una advertencia: las grandes potencias deben asumir con firmeza sus responsabilidades propias e impulsar un mundo multipolar y la democratización de las relaciones internacionales.

Este encuentro se realiza un día antes de la histórica reunión trilateral entre los mandatarios ruso, chino y estadounidense.

Precisamente, todas las miradas están puestas en esta reunión clave que tendrá lugar mañana jueves. Entre los temas a abordar estará la salvaguarda de la paz mundial, aunque hay enormes incógnitas sobre si la guerra en Ucrania estará encima de la mesa. China insiste en no interferir, llamando al diálogo de las dos partes para resolver lo que denomina “crisis”. Otros de los puntos críticos será la propuesta de desnuclearización que lleva Estados Unidos, y la gobernanza y regulación de la Inteligencia Artificial. Lo que más preocupa a Pekín es promocionar una estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias del tripartito, reiterando en aliviar las tensiones mundiales que tanto daño están provocando al mundo y al desarrollo de los pueblos.

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