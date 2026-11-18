Las autoridades mexicanas han desmantelado nuevas granjas clandestinas de minería de criptomonedas en Puebla y Sinaloa, presuntamente vinculadas al crimen organizado. Uno de los operativos tuvo lugar en Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla, donde se incautaron decenas de equipos informáticos que, según las investigaciones, estarían relacionados con las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Qué son las granjas de criptomonedas?

Las granjas de criptomonedas son instalaciones que agrupan cientos de ordenadores que trabajan sin descanso para generar bitcoins. Mediante un proceso llamado minería digital, estos equipos resuelven complejos problemas matemáticos y validan transacciones a cambio de una recompensa en criptomonedas. En México, algunas de estas instalaciones clandestinas estarían vinculadas al crimen organizado y al robo de electricidad.

En una bodega aparentemente abandonada, cientos de ordenadores trabajan sin descanso. No son oficinas ni una start-up tecnológica. Son granjas de criptomonedas vinculadas al narcotráfico.

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Hallazgo de una granja clandestina de criptomonedas en una comunidad remota de Puebla

En la Sierra Norte de Puebla en México las fuerzas de seguridad localizaron una instalación clandestina. No es la primera. El fenómeno se extiende por todo el país. Pero ¿qué buscan los cárteles con estas instalaciones? David Saucedo experto en seguridad explica a RFI cómo operan los narcotraficantes.

“Las granjas de criptomonedas son espacios físicos, son instalaciones donde el crimen organizado está acuñando criptomonedas, en particular bitcoin, que es la que más se produce y se comercializa en México. El Cártel Jalisco Nueva Generación está haciendo uso de esta herramienta para lavar, para introducir en el mercado negro este bitcoin. Comercializarlo, acuñar bitcoin le permite al Cártel Jalisco después comercializarlo en el mercado, venderlo y lavar su propio dinero. Es una herramienta muy eficaz”.

La minería digital consiste en utilizar ordenadores de gran potencia para validar operaciones en redes digitales y obtener criptomonedas como recompensa. Es un negocio que trabaja en un vacío legal y que necesita enormes cantidades de electricidad y una inversión importante en equipos. Y ahí está una de las claves. Los investigadores sospechan que algunas de estas instalaciones recurren al robo de electricidad para reducir sus costes, además de utilizarse para blanquear dinero del crimen organizado. David Saucedo precisa :

“Como las criptomonedas carecen de una regulación estricta y de trazabilidad, no es factible identificar el origen de las mismas y saber si se trata de una criptomoneda legal o de una fabricada de manera ilegal. Hasta el momento, los técnicos especialistas no han podido detectar la diferencia. De hecho, se ha estado combatiendo de forma paralela otro delito: el robo de energía eléctrica de la red de la Comisión Federal de Electricidad, que consume mucha energía eléctrica sin pagar”.

El desafío para el Gobierno mexicano ya no consiste únicamente en localizar y desmantelar estas granjas. También debe seguir el rastro del dinero digital, identificar quién controla esas carteras y averiguar dónde terminan esos beneficios. Y hacerlo cuanto antes, porque el narco evoluciona al mismo tiempo que lo hace la propia tecnología.

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