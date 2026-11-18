RFI: Francisco, el papa argentino, no visitó su país ni Uruguay. Con este dato como telóñ de fondo, ¿qué diría usted, como vaticanista, sobre esta gira del papa León XIV por Argentina, Uruguay y Perú?

Es una visita que conjugaba los deseos del papa Francisco de visitar Argentina y Uruguay, país al que también tenía planeado venir, pero también el deseo del papa León de volver a Perú con fuerzas y con ánimo. Esto es independiente de que hace un mes se sometió a una intervención quirúrgica muy delicada. El papa demostró que tuvo la recuperación de un hombre que lleva una vida deportiva sana y espiritualmente también sana. Eso le permitió esa recuperación y esa energía impresionantes. La convocatoria, incluida la de Uruguay, que es un país donde escasamente el 35 % de la población es católica, fue importante.

RFI. El papa parecía muy complacido con su paso por Argentina. ¿Fue así?

Sí, ha sido importante para él visitar Argentina. Ahí se cerró esa deuda que había dejado Francisco. Los argentinos saben que, de alguna manera, el haber ido León XIV a llevarles ese mensaje de unidad, especialmente a los jóvenes, así como ese mensaje a los mandatarios y a una parte del gobierno, de trabajar en busca de un mismo objetivo, pues eso tranquilizó mucho a la gente. Esto se vio reflejado en el fervor popular que suscitó. También ha sido algo muy personal para él. Argentina, con casi el 70 % de católicos, se volcó a las calles y a los escenarios por donde él pasó.

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RFI. En Perú dijo que había regresado a su casa. Recordemos que el papa León XIV, nació en Chicago y llegó a los 38 años a ese país sudamericano. Incluso tiene la doble nacionalidad, estadounidense y peruana. ¿Qué significó su paso por Perú?

Fue una conjugación de tradición, de lo verdaderamente autóctono de Perú. Los peruanos no ahorraron ningún esfuerzo por demostrárselo al papa. Allí, como él mismo lo dijo, aprendió a ser misionero y a ser pastor. En esto radica la importancia de Perú para él. Porque seguramente si no hubiera hecho esa misión de misionero y de obispo en un país como Perú, no habría llegado a ser pontífice. Su vida en ese país lo formó y lo acercó a la gente. León XIV es un agustino con una formación académica fuerte. Incluso, antes de venir a Perú, tenía la posibilidad de ir a estudiar a Harvard con una beca, pero prácticamente rechazó esa beca para instalarse con los indígenas y ser misionero. Ahora, en 2026, viene vestido de blanco como papa, viene a decirles: “Ustedes pueden seguir contando conmigo. Aunque soy León XIV, para ustedes seguiré siendo el mismo padre Roberto”.

RFI: ¿Qué retos vienen ahora? Porque esto no es solamente un embeleco. Esto tiene una motivación y un deseo de hacer algo en América Latina como sumo pontífice, como jefe de la Iglesia católica.

Hace rato que no escuchaba esa palabra, embeleco. Me encanta. Mira, déjame hacer una comparación. Si en cualquier gobierno el producto interno bruto se mide a nivel económico, en la Iglesia católica se mide por almas, y su mayor potencial está en América Latina.

Pero hay algo muy significativo en esta gira: el papa quiso entrar por Uruguay, el país más secularizado y laico de América Latina. Sin embargo, allí no llegó a decir: "Yo soy el Papa y ustedes deben ir a misa y leer la Biblia". No. Él llegó sin hacer proselitismo. Pudimos ver el Estadio Nacional de Montevideo lleno de jóvenes que querían oírlo. Muchos de esos jóvenes no creen en nada. Ni siquiera es que sean evangélicos, protestantes, musulmanes o judíos. Simplemente no creen. Eso forma parte de su formación en un país laico. Pero los jóvenes sí necesitaban oír una voz, un mensaje para ellos. Un país tan rico como Uruguay tiene igualmente una pobreza muy grande. Cuando León XIV fue a Capovilla, un barrio donde supuestamente mandan las bandas, quiso entrar a dar un mensaje.

RFI. ¿Qué viene ahora para la Iglesia?

Traducir ese fervor en hechos concretos. León XIV, quien tiene algunas coincidencias con Francisco, no es un Francisco II. Tiene otro estilo, otra manera de gobernar. Tiene experiencia de gobierno porque fue superior de los agustinos. Eso es prácticamente ser como un gobernador mundial. Su misión era viajar por todos los países donde había agustinos, que es prácticamente todo el planeta. Por eso hay que considerarlo desde el punto de vista de que él es un misionero. Y ser misionero implica una vocación especial. El misionero es el religioso que va a los lugares donde en ocasiones ni siquiera llegan los Estados. El misionero cambia totalmente su vida y vive en medio de la incomodidad, de los peligros y de los retos, lugares donde no va adquirir absolutamente nada de poder ni ningún beneficio económico. Es una verdadera vocación de servicio. Incluso le dijo a los gobernantes que el poder debe ser sinónimo de servicio. Dijo una frase muy importante, que creo que es una de las frases más destacadas de toda esta gira por América Latina: “La economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”.

RFI. Al mismo tiempo, alentó a los jóvenes a moverse.

Sí, en Argentina les dijo: "Hagan lío". En Córdoba, en el lugar donde Jorge Bergoglio fue apartado durante un par de años, repitió la misma frase que él decía siempre cuando quería que la gente se involucrara más, sobre todo los jóvenes: "Hagan lío". Esto se traduce en: "no se queden ahí sentados con un celular o en una silla esperando que el mundo les pase por encima, sino que hagan parte de la solución de sus necesidades. Yo, como pontífice, les voy a ayudar, pero ustedes también tienen que moverse. No es que salgan a hacer el caos, sino que se muevan, que no se queden ahí inermes".

RFI. En Perú de alguna manera también evocó esta idea.

En cierto sentido, sí. En Perú, independientemente de haber regresado a sus raíces, de haber recorrido sus pasos y de haber vuelto a su vocación misionera, ahí también combinó en Cuzco esos dos mundos: el de la tradición y la cultura con el mundo actual. Cada uno en su lugar, siempre con respeto por la tradición. Después siguió a la Amazonía para decirles: "Yo vengo acá ya como pontífice a hacer más eco de lo que yo ya sé". Él lo vivió porque, como misionero, estuvo allí con esas comunidades. Vio la explotación minera, la explotación de los bienes naturales, los asesinatos de líderes y todas esas injusticias. Una cosa era denunciar eso como misionero y otra muy distinta hacerlo como Papa. La voz de un Papa es un faro moral.

Otro punto que le preocupa mucho es el tema de los abusos sexuales. Quiso reunirse nuevamente con las víctimas y a los obispos les dijo: "Escuchen a las víctimas y denuncien a los responsables".

RFI: ¿Esto lo dijo en la reunión de Cajamarca?

Sí, en Cajamarca, cuando fue a las montañas. Allá también fue porque había ido antes como misionero y luego como obispo de Chiclayo. El papa no fue un obispo de oficina, sino un obispo de ir a donde la gente. A este propósito, hay una foto que te recomiendo del papa mirando por la ventana del helicóptero. Tiene una expresión… es una foto maravillosa. Tal vez recordaba cuando, con sus botas pantaneras, caminaba esos barriales para llegar a lugares donde había escasamente unas ocho o diez personas. Algunos se preguntarán, pero, ¿esto de qué sirve? Pues sirve mucho. En esta gira de alguna manera recorrió los pasos que vivió como misionero y como obispo en una zona muy pobre en la que él estuvo muy arraigado. Ahora puede decir: "Aquí está el Papa, como ayer estuvo su padre Roberto", para ayudarles a que se conozca esta realidad y para dar un mensaje al mundo porque él no hablaba únicamente para Perú, ni para Uruguay ni para Argentina. Él le habla al mundo. Es un hombre global que ha aprovechado esos escenarios para dar ese mensaje y marcar la línea de su pontificado en el que hay mucho contacto con la gente. Como digo yo, el papa León XIV es "un pastor al que le gusta oler a oveja, pero que no le huye a los lobos".

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