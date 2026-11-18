"La economía de la eurozona aguanta mucho mejor de lo esperado, así lo asegura la Comisión Europea en sus últimas previsiones económicas", informa desde Bruselas, Esther Herrera.

La Comisión Europea prevé ahora que el PIB de la zona euro, integrada por 21 países con moneda común, crezca un 1,2% este año, frente al 0,9% proyectado a principios de año. También espera una expansión del 1,2% en 2027.

"La razón de esta mejora se debe a las exportaciones y el empuje del consumo, gracias a unos niveles de empleo que se mantienen estables y por los salarios", agrega nuestra corresponsal.

"En 2026, la economía europea está resistiendo mejor de lo previsto. Pero no podemos darlo por sentado, ni conformarnos únicamente con la resiliencia", afirmó en un comunicado el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis.

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Bruselas estima ahora que la inflación en la eurozona alcanzará el 3,1% en 2027, muy por encima del 2,3% previsto anteriormente. La UE también revisó al alza su pronóstico para este año y prevé que la inflación llegue al 3,2%, frente al 3,0% estimado previamente.

Francia preocupa

"Pero no todo son buenas noticias, porque la inflación se va a mantener alta, superando el 3%, y no empezará a bajar hasta 2028 debido a los altos precios de la energía por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que repercutirá también en la economía", precisa Herrera.

La inflación en la eurozona subió al 4,0% en octubre, su nivel más alto en tres años, lo que reforzó las expectativas de una nueva subida de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) antes de finales de año.

"Y sin sorpresas, entre los países menos aventajados está Francia, con problemas para aprobar sus nuevos presupuestos y unas elecciones el próximo año. Bruselas pronostica apenas un crecimiento del 0,4%, uno de los más bajos de la eurozona. El déficit se ampliará y la deuda seguirá disparada. Es el tercer país, tras Grecia e Italia, con el nivel de deuda más elevado. El Ejecutivo comunitario no oculta que la situación económica en Francia es preocupante y pide prudencia fiscal", concluye nuestra corresponsal.

Alemania crecerá un 1,3% este año, más del doble del 0,6% previsto en primavera.

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