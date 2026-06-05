Por Baptiste Condominas

Diecinueve fuerzas políticas, incluyendo 17 partidos y dos alianzas, se presentan a unas elecciones consideradas decisivas tanto para el futuro del país como para el de la región. En este panorama fragmentado, el partido Contrato Civil del primer ministro Nikol Pashinyan es el favorito en las encuestas y sigue dominando la escena política, ocho años después de la Revolución de Terciopelo que lo llevó al poder, y está decidido a mantenerlo para un tercer mandato.

Frente a él están tanto personalidades vinculadas al antiguo sistema o a las redes rusas —el expresidente Robert Kocharian, oligarcas como Samvel Karapetian o Gagik Tsarukian— como candidatos proeuropeos, como el exalcalde de Ereván, Hayk Marutyan. "La oposición es virulenta pero muy dividida y le cuesta presentar una oferta alternativa, parece que se ha hecho todo lo posible para presentar estas elecciones como un referéndum a favor o en contra de la Unión Europea", explica Tigrane Yégavian, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Schiller.

Frente a esta oposición, que lo acusa de "destruir Armenia desde dentro, derribando su identidad al borrar su pasado y sus valores", Nikol Pashinyan se apoya principalmente en su gestión del conflicto con Azerbaiyán. Tras la guerra de 2020 y la toma total de control de la región de Nagorno-Karabaj por parte de Bakú en 2023, el gobierno armenio inicializó el año pasado un acuerdo de paz en Washington que debería conducir a la normalización de las relaciones con Azerbaiyán, pero también con Turquía.

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La sombra de Azerbaiyán

Hoy, el primer ministro saliente resume así lo que está en juego en las elecciones: elegir "entre la paz y la no paz". "Azerbaiyán practica una guerra híbrida, una guerra psicológica que mantiene un clima de máxima tensión", dice Tigran Yegavyan, con control de posiciones estratégicas, presión militar constante y relaciones de poder asimétricas que ensombrecen la vida política armenia. En este contexto, el gobierno jugó abiertamente con el miedo: "Pashinyan agita el trapo rojo de la guerra y se presenta como el único que puede garantizar la prosperidad".

Michael Cecire, investigador del think tank estadounidense RAND, describe a Armenia como "al borde de la paz" con Turquía y Azerbaiyán, pero a costa de grandes concesiones. Nagorno-Karabaj se pierde, sus 120.000 habitantes armenios han sido desplazados, y el acuerdo de Washington entre Ereván y Bakú confirma la soberanía azerbaiyana sobre el enclave. Pero este especialista considera que "aceptar estas pérdidas podría conducir a más estabilidad y al fin del aislamiento estratégico de Armenia".

Esta es la apuesta de Nikol Pashinyan, que ha hecho de esta aceptación de la derrota un foco de la campaña. Pero para parte del público, el precio pagado —el abandono de Karabaj y el éxodo de su población, el retroceso en los símbolos nacionales, la idea de una revisión constitucional exigida por Bakú y la eliminación de referencias al derecho a la autodeterminación— se percibe como una traición a las tres décadas de existencia de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj.

No obstante, esta perspectiva de paz sigue siendo ambivalente en la sociedad. El investigador Tigrane Yegavian recuerda la división entre quienes siguen apegados al "derecho de retorno de Nagorno-Karabaj, a la memoria del genocidio, a la causa armenia en general" y quienes consideran el enclave como una "carga" que ha ralentizado el desarrollo del país y su apertura a sus vecinos. Muchos "no quieren enviar a [sus] hijos a morir en Karabaj" y están más preocupados por la corrupción, la seguridad y la prosperidad.

Deterioro de las relaciones con Rusia

El conflicto con Azerbaiyán también ha provocado una profunda crisis en la relación entre Ereván y Moscú, hasta el punto de convertirse en un tema central de la política armenia. A ojos de muchos armenios, Rusia "les defraudó" durante la guerra: no hizo nada para impedir la campaña militar de Bakú y falló en sus deberes como aliado, aunque Armenia era miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC). Este formato, liderado por Rusia, incluye una cláusula de protección mutua. Desde entonces, Ereván ha suspendido su membresía.

En pocos años, la relación ha pasado de ser una alianza estratégica a una alianza frágil. El resentimiento hacia Rusia es fuerte en parte de la opinión pública, que considera no solo que ya no es un protector efectivo, sino que directamente es una amenaza política para el país. Esta es una impresión legítima, según el analista Tigrane Yegavyan, que cree que Rusia está librando una "guerra de información contra las redes prooccidentales en Armenia", alimentada por "trolls rusos", medios como Russia Today o Sputnik y retransmisiones locales.

En época electoral, la cuestión de la interferencia está en el centro de las preocupaciones. Durante la campaña, dos operaciones de desinformación prorrusas, Matryoshka y Storm-1516, se dirigieron a la política armenia. Cientos de vídeos falsificados con IA inundaron las redes, dirigidos principalmente a Nikol Pashinyan. El primer ministro está acusado de corrupción y malversación, de haber aceptado la instalación de una base turca o de haber sellado un "acuerdo secreto" con Emmanuel Macron y la OTAN para iniciar una guerra contra Rusia a cambio de su apoyo.

La UE ha reconocido explícitamente que teme la intervención rusa en las elecciones, y Ereván ha solicitado ayuda comparable a la que se ha dado a Moldavia para combatir "influencias malignas". Ya en enero, los servicios de inteligencia denunciaban las operaciones llevadas a cabo "por organismos estatales o gubernamentales extranjeros, incluidos servicios especiales" para "influir en los votos". ¿Está Armenia en riesgo de "moldavizarse", es decir, un país transformado en un teatro de confrontación entre Moscú y Occidente? Porque si la amenaza rusa se avecina, Bruselas también se involucra en el juego regional.

Aspiraciones europeas

En 2025, el Parlamento armenio adoptó una ley de adhesión a la UE y se firmó una nueva agenda de asociación estratégica entre la Unión Europea y Armenia. La UE ha desplegado una misión de observación a lo largo de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán desde febrero de 2023, y en 2024, Armenia y la UE iniciaron un diálogo sobre la liberalización de visados. Ereván también acogió en mayo la primera cumbre UE-Armenia, centrada en fortalecer las relaciones bilaterales, en presencia de varios altos funcionarios europeos.

El investigador de políticas de defensa y seguridad del RAND, Michael Cecire, señala que el gobierno armenio está mostrando una "creciente alineación de valores" con la Unión Europea. Una tendencia que resuena con la población, que considera Europa cada vez más atractiva. Según una encuesta realizada por el IRI (Instituto Republicano Internacional) en febrero de 2026, el 72% de los armenios encuestados afirma estar a favor de la adhesión a la UE.

"Si los armenios son proeuropeos, es porque se sienten fundamentalmente europeos", dice Tigrane Yegavian: "Dicen que están mucho más cerca de los europeos que de los kazajos o uzbekos". Pero esta aspiración choca con la geografía y las realidades políticas: Armenia está muy lejos, en una "zona gris", Eurasia, y su adhesión a la UE requeriría un entorno regional transformado, incluyendo la integración de la vecina Georgia y, aún más hipotéticamente, de Azerbaiyán.

Por encima de todo, la voluntad y la acción europeas parecen insuficientes a la vista de las necesidades del país. "Lo que Armenia necesita es seguridad física y energética", dice el profesor de la Universidad Schiller. Sin embargo, a diferencia de Moldavia o Ucrania, Armenia no tiene ni un compromiso explícito de seguridad ni una perspectiva clara de integración política. La misión de observación civil de la UE, desplegada a lo largo de la frontera, se considera una herramienta limitada: los observadores "no hacen nada para disuadir al adversario, ni para hacer públicos los mapas realizados".

Aunque popular, la cuestión de la pertenencia sigue siendo "utópica", en el orden de los "piadosos deseos emitidos por el Parlamento y los micropartidos proeuropeos". A pesar de la retórica occidental del gobierno, Ereván mantiene el diálogo con Moscú y sigue siendo oficialmente miembro de la Unión Económica Euroasiática (UEEA) liderada por Rusia. Tampoco ha presentado una solicitud formal de adhesión a la UE. Vladimir Putin recordó recientemente que formar parte de ambos al mismo tiempo es imposible.

Además, cualquier ruptura profunda con Rusia parece inimaginable. Moscú, un mercado clave para las exportaciones agrícolas y textiles, es también su principal proveedor de gas, un socio económico importante —del que dependen a menudo las élites económicas armenias— y una palanca decisiva para la gran diáspora armenia en Rusia. Todos estos son puntos de presión para el Kremlin, que no duda en recurrir a sanciones comerciales informales cuando las relaciones se vuelven tensas. La prueba: la visita del presidente ucraniano Volodimir Zelenski con motivo de una reunión de líderes europeos el mes pasado ha agravado la situación.

Rusia ha prohibido temporalmente la importación de muchos productos armenios, ha amenazado con suspender las exportaciones de petróleo y gas, ha llamado de vuelta a su embajador en Armenia y ha insinuado que Ereván podría ser excluida de la Unión Económica Euroasiática. Moscú también impuso restricciones temporales a la importación de frutas y verduras procedentes de Armenia a partir del 30 de mayo, con la autoridad de control agrícola de Rusia citando preocupaciones sobre la seguridad de las plantas.

Equilibrismo

Entre una Rusia percibida como debilitada y amenazante, y una Europa considerada distante y cautelosa, Armenia debe "navegar aguas turbulentas" en un "acto de equilibrio, incluso equilibrista", Ereván está poniendo a prueba la reacción de una Rusia que es a la vez temible pero debilitada por la guerra en Ucrania, resume Tigrane Yegavian. En este contexto, las elecciones se presentan cada vez más como un campo de batalla geopolítico entre un bando proeuropeo y un clan prorruso, provocando una "polarización, radicalización e histeria del debate" que se reduce a apoyar a tal o cual bloque.

En este contexto, algunos observadores, tanto nacionales como internacionales, están preocupados por el riesgo de una "elección robada" por influencias externas. El Observatorio Internacional para la Democracia en Armenia (OIDA) denuncia los intentos de ambas partes de "imponer su propia elección" a los votantes armenios. Moscú ha sido criticado por sus intentos de interferir, pero también se ha criticado la posición de Bruselas. La multiplicación de reuniones, la intensificación de la ayuda, el discurso constante sobre "reformas ambiciosas" y "democracia" son todas señales interpretadas como apoyo al gobierno actual. Emmanuel Macron y Donald Trump incluso lo han apoyado explícitamente.

"Armenia está en un pantano de guerra híbrida, y la situación se agrava por actores internos que se están convirtiendo en eslabones de esta cadena", afirma Samvel Martirosyan, experto especializado en seguridad de la información. En el momento de la votación, se le pide a Armenia que elija entre dos bandos en medio de una lucha por la influencia. Pero en un escenario político fragmentado, en una sociedad dividida y un país transformado en un campo de confrontación, "la mayoría de la población es apática, la sociedad armenia no se reconoce ni en el gobierno ni en la oposición", recuerda el profesor Tigrane Yegavyan. Esto podría llevar a un alto nivel de abstención, la verdadera incógnita de las elecciones.

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